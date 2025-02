Klórszagot áraszt a sárgarépa? – Nem szabad megvenni!

Ha egy sárgarépa, vagy zeller szépen meg van tisztítva az árusnál, de klóros szagot áraszt, nem szabad megvenni – írja a Baranya vármegyei hírportál. Mint kifejtik, a koronavírus-járvány következtében a fertőtlenítőszerek felhasználása jelentősen nőtt, kialakítva olyan káros gyakorlatokat is, mint a zöldségek közvetlen fehérítése és fertőtlenítése.

Megtisztítva sokkal tetszetősebb, gusztusosabb az áru, ráadásul felhasználás előtt így sokkal kevesebb időt kel tölteni a megtisztításukkal. Vannak azonban ennek hátulütői – hívja fel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a figyelmet.

A koronavírus-járvány káros gyakorlatokat is kialakított a fertőtlenítésben

– A koronavírus-járvány következtében a fertőtlenítőszerek felhasználása jelentősen nőtt, kialakítva olyan káros gyakorlatokat is, mint a zöldségek közvetlen fehérítése és fertőtlenítése – hangsúlyozzák. A káros anyagok a klórtartalmú fertőtlenítőszerek bomlástermékeként kerülhetnek be az élelmiszerekbe, károsítva a vér hemoglobinját, illetve okozhatnak vesebántalmakat is, de a pajzsmirigy működését is megzavarhatják.

A higiéniára ügyelni kell, viszont ez nem azt jeleni, hogy a zöldségek direkt fertőtlenítése megfelelő eljárás.

– Az árufeldolgozás környezetének és eszközeinek a tisztántartása az, ami elengedhetetlen, vásárláskor pedig kiemelten fontos a tudatosság, azaz csak a szemünknek higgyünk. Egyáltalán nem baj, ha nem vakítóan hófehér a petrezselyemgyökér vagy zellergumó, ha pedig furcsa, klóros szagú a zöldáru – ami a rendszeres ellenőrzések ellenére is előfordulhat –, akkor inkább ne vegyük meg – tanácsolja a Nébih.

Borítókép: A répa nagyszerű béta-karotin forrás (Fotó: Pexels.com)