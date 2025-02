Magyar magánnyomozó is vizsgálja a Skóciában eltűnt ikrek ügyét

A skót rendőrségnek minimális tapasztalata lehet az ilyen ügyekben, mint a Huszti lányok esete – véli az a magyar férfi, aki magánnyomozásba kezdett a Huszti ikrek halálestével kapcsolatban. A Blikk cikke szerint a férfi tizenhat évet töltött a Honvédelmi Minisztériumnál, dolgozott jogászfőtisztként és nyomozóként is, most pedig magánnyomozásba kezdett, szerinte ugyanis túl sok a gyanús momentum az ügyben: gyilkosságot sejt a háttérben.

Több sebből vérzik az ügy?

Huszti Elizát és Henriettát utoljára január 7-én, kedden hajnali 2 óra 12 perckor látták Skóciában, Aberdeen város egyik főutcáján. A térfigyelő kamera felvétele szerint a testvérek ezután átkeltek a hídon, majd a folyó mentén sétáltak tovább. A két testvér halálát vizsgáló skót nyomozók kategorikusan kizárták harmadik fél érintettségét. Egy rendőrségi forrás a Scottish Daily Expressnek azt mondta: semmi sem utal bármiféle bűncselekményre vagy arra, hogy a két nőn kívül bárki más is érintett lenne ebben a tragédiában. Az ügyben megszólaltak az ikrek kollégái is, akik szerint a két nő depressziós lehetett, a lányok édesapja viszont elképzelhetetlennek tartja, hogy gyermekei öngyilkosságot követtek volna el.

A magyar nyomozó szerint is viszont bőven lenne még mit vizsgálni, megjegyzi, sok vitatható momentum került elő a halálesettel kapcsolatban, ezek egyike az egyik lány telefonjáról küldött sms is.

Meglátása szerint érdemes megvizsgálni az öngyilkosság és a baleset elméletét, valamint azt, hogy a testek később kerültek a folyóba. Mint mondja, az első teóriája az volt, hogy esetleg elrabolhatták, hajóra tették az ikreket, de a helyszín láttán ezt azonnal elvetette. A következő elmélet, amit meg kellett vizsgálni, az öngyilkosság volt, azonban hangsúlyozta, ez ellen több dolog is szól.

A főbérlőnek is gyanús volt az sms, de a rendőrséget hidegen hagyta

„Az utolsó kamerafelvételen látszik, hogy hosszú kabátban, magas szárú, elegáns csizmában sétálnak az utcán. Nem életszerű, hogy valaki így induljon el azért, hogy végezzen magával, pláne a testvérével együtt. Mint ahogyan a főbérlőnek küldött hajnali sms sem volt az: a lakásbérlettel foglalkozik, ahelyett, hogy elbúcsúzzon a családtagjaitól?” – tette fel a kérdést. A nyomozó arra is felhívta a figyelmet, hogy az sms az ingatlan tulajdonosának is gyanús volt, és ezt azonnal jelezte is, ám ez a rendőrséget hidegen hagyta.

„Az utolsó kamerakép helyszíne és a Victoria híd közt 1,6 km a távolság. Miért gondolják a rendőrök, hogy csakis a Marketing street felé mehettek? Ezután ugyanis már nem vette fel őket semmilyen kamera, a skót hatóságok pedig a cellainformációk alapján csak hozzávetőlegesen tudták megállapítani a mobiltelefon helyét, a Victoria híd környékét” – magyarázta.

A nyomozó kifejtette, felmerült, hogy az egyik lány a vízbe csúszott, a másik esetleg utánaugrott, hogy megpróbálja kimenteni. Ennek az elküldött sms-en kívül az mondhat ellent, hogy a folyó mentén futó ösvényen 4-5 mentőöv is ki van helyezve, ám egyiket sem használták.



„Bár a skót rendőrök szerint nem ez történt, én mégis idegenkezűségre gyanakszom” – jelentette ki.

„Miért gondolják, hogy tényleg a lányok írták az sms-t és nem valaki más az egyikük telefonjáról? Kizárható-e, hogy a testek később kerültek a folyóba, mert az esetleges tettes is látta, hogy a lányokat abban keresik, és csak egy-két nappal később dobta a vízbe őket?” – vetette fel a férfi, aki arra is rámutatott, hogy a folyó mentén mindkét oldalt kerítés fut, de két hely is van, ahol könnyebben lehet holttestet a vízbe juttatni. A Duthie parknál a kerítés folytonossága megszakad, és itt kocsival is meg lehet állni. Éjjel forgalom sincs, ráadásul a kamera sem lát ide. Csupán fél perc, hogy itt a vízbe dobjanak holttesteket. A másik a folyót átszelő, közeli vasúti híd.

A nyomozó arra is kitért, folytatja a munkát, mi több, szakértelmét a skót rendőrségnek is felajánlotta.