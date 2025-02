Megoldódhat a munkaerőhiány a BKV-nál?

Egyre több a buszvezetők feladata Budapesten

Ezért az összegért cserébe a főváros közlekedésszervező cégének vezetője, Walter Katalin egyre több feladatot ad a buszsofőröknek, amelyet a járművek vezetése mellett is el kell végezniük. Dr.Walter Katalin nemrég egy levelében elismerte, hogy folyamatosan többletfeladatokat ( pl. jegyértékesítés, első ajtózás, rend ellenőrzése) terhel a járművezetőkre és azt is, hogy a problémák kezelését is főkent a járművezetők végzik.

Nemrég pedig a botrányos kijelentéseiről elhíresült Walter a rendőr vagy biztonsági szolgálat hívását is a buszsofőrök feladatai közé sorolta, annak ellenére, hogy a jegyértékesítés, jegyellenőrzés, a rend biztosítása a Fővaros és a BKK feladata lenne.