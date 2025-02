Nagyon nagy bajban vannak a gyerekek, azonnal lépni kell

Kezdeményezést indít a gyermekeket célzó, egészségkockázatot jelentő élelmiszerek reklámozásának szigorítására a Magyar Népegészségügy Megújításáért Egyesület (MNME) – tudatták lapunkkal. Mint írták, a cél világos: megvédeni a fiatalokat az elhízás hosszú távú következményeitől. A fejlett országokban az elhízás növekvő tendencia és ezzel együtt nőnek az egészségügyi, gazdasági és szociális nehézségeik is. Ha ez így folytatódik, az érintett országok évente akár három százalékkal kevesebb GDP-t termelhetnek, mivel az elhízás növeli a betegségek miatti munkakiesést.

Gyermekkori túlsúly: egy életre szóló teher

Az elhízás gyakran már gyermekkorban kezdődik, és egész életre szóló problémákat okozhat.

A túlsúlyos gyermekek nemcsak nagyobb eséllyel küzdenek egészségügyi gondokkal, hanem önbizalomhiánnyal, zaklatással és gyengébb iskolai teljesítménnyel is szembenéznek.

Ezek a nehézségek pedig felnőttkorban sem érnek véget, munkanélküliséghez és rövidebb élethez vezethetnek.

Egy 2022-es kutatás szerint minden negyedik magyar tizenéves túlsúlyos vagy elhízott. Ezzel az EU-ban a legrosszabbak között vagyunk, ráadásul a helyzet azóta csak romlott. A statisztikák szerint ebben a család anyagi helyzetének is jelentős szerepe van, a szegényebb családok gyermekei gyakrabban küzdenek túlsúllyal, mint jobb körülmények között élő társaik.

Mit lehet tenni?

Számos ország tesz lépéseket az elhízás visszaszorítására. Ezek között szerepel az egészségtelen, vagyis magas cukor-, só- és zsírtartalmú élelmiszerek reklámjainak korlátozása, az iskolai étkezések egészségesebbé tétele, valamint a gyermekek aktív közlekedésre ösztönzése, például biciklizéssel vagy gyaloglással. Magyarországon is léteznek ilyen kezdeményezések: az iskolai menzák kínálatát szabályozzák, bevezették a mindennapos testnevelést, és a „csipszadó” is a gyártók egészségesebb termékek felé terelését célozza, de az egészségkockázatot jelentő termékek marketingje még mindig erősen hat a gyermekekre.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a WHO és az UNICEF is cselekvésre szólít fel.

A szakmai szervezetek egyértelmű üzenetet küldenek: az egészségtelen ételek reklámozásának szigorúbb szabályozására van szükség, különösen a gyermekeket célzó hirdetések esetében.

Az idő sürget, más országok már léptek, cselekednünk kell, ha egészséges jövőt szeretnénk biztosítani gyermekeink számára – olvasható az MNME közleményében.