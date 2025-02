Rapid délelőtti friss – „Akasztják a brüsszeli hóhért?” + videó

Ha már szóba került a tüntetés, a szomszédainkban zajló színes forradalmak, utcai megmozdulások sem maradtak ki a Rapidból. Kollégáink között abban nem volt vita, hogy a szlovák és a szerb megmozdulásokat külföldről pénzelik, amelyek célja a kormánybuktatás. Az „álcivil” szervezetek, akik utcára tolják az embereket, lényegében Soros György forgatókönyvéből dolgoznak, amelyet Szrgya Popovics könyv formájában is megjelentetett, amely magyarul is olvasható 2017 óta.

Az újságírók át is eveztek hazai vizekre, ugyanis a Tisza-vezér a külföldi demonstrációkra is azonnal rácsatlakozott, és azzal biztatja híveit, hogy ha eljön az idő, ő is tudja, mit kell majd tenni.

A részleteket adásunkban hallhatják.