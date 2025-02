Rapid délutáni friss – Zelenszkij kiszorult az asztal mellől, közben beügetett a politikába a volt vezérkari főnök + videó

Bár kevés a kiszivárgott információ, de az elemzők és kollégáink szerint is sikeresnek mondható a béketárgyalások első fordulója, már csak azért is, mert lesz folytatás, ami egy nagyon is előremutató jel a béke irányába. Az orosz és az amerikai fél több munkacsoportban, négy és fél órán keresztül egyeztetett, de itt Zelenszkijnek nem osztottak lapot, meg sem hívták az eseményre. Újságíróink arról is beszéltek, hogy ezen a tárgyaláson és a következőkön is ezek a munkacsoportok készítik elő apró részletességgel a Trump–Putyin találkozót, amelyen a két fél már a végleges béketervet is aláírhatja. Czirják Imre megjegyezte azt is, hogy amióta Rijádban üléseztek a két nagyhatalom diplomatái, a gáz ára húsz százalékkal esett.

Közben Magyarországon nem csitul Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök botránya, akit volt kollégái is elítélnek, amiért katona létére pártállástól függetlenül esküdött fel az ország védelmére, mégis beállt a pártpolitikába, vagyis csatlakozott a Tisza Párthoz, amely ezekben a körökben nem megszokott. Munkatársaink emlékeztettek, hogy az ügyben a honvédelmi miniszter is megszólalt a tábornokkal kapcsolatban. Azt, hogy mit is mondott pontosan, adásunkból kiderül.