Semmi kétség, Magyar Péter mindenképpen összeborul Gyurcsánnyal

– Na, kezdődik! Eddig sem volt kérdés, hogy a DK és a Tisza olykor titokban, olykor pedig nyíltan együttműködik fontosabb kérdésekben, elég csak megnézni, hogyan szavaznak együtt az Európai Parlamentben (migráció, gender, háború) és a Fővárosi Közgyűlésben (költségvetés). Miért pont az Országgyűlés lenne kivétel 2026 után? – mutatott rá Kocsis Máté a közösségi oldalán.

A Fidesz frakcióvezetője felhívta a figyelmet: Gyurcsány Ferenc tegnap meg is tette az első lépést, és ne legyen kétségünk, Magyar Péterre is ráparancsolnak majd Weber úrék, így a végén ő sem fog elhajolni. – Sietve teszem hozzá: még akár azt is elhiszem, hogy kettejük viszonya nem túl rózsás, de ez bizony nem személyes ügy, nyilvánvalóan. Egész egyszerűen nincs más lehetőség, csak az összeborulás, hiszen a brüsszeli megrendelők kormányt akarnak Magyarországon cserélni. Ahhoz pedig szépen össze kell fogniuk.

Hányszor, de hányszor hallottuk már, hogy Gyurcsánnyal soha, vagy azt, hogy nem fogjuk „összegyurcsányozni” magunkat?! Momentum, Jobbik, LMP, Márki-Zay, sorolhatnám, és mindig mi lett a vége? Igen, az összeborulás.

Az előző választás előtt is ment a duma, hogy kizárt, aztán mégsem, talán esetleg lehetséges, feltételekkel, tárgyalunk, aztán végül pedig orrbefogva, de együtt kell működni. Ugye.

Figyeljenek, most sem lesz másként. (Mondjuk Magyar Péternek akkor is be kell fognia az orrát, amikor a saját választóival van, hiszen mint mondta, büdösek). Szóval a két brüsszelita önimádót csomagban adják majd!

Aki most kézzel-lábbal nekiáll kommentelni arról, hogy ilyen biztos nem történik majd, meg hazugság az egész, azzal pont egy év múlva tudjuk csak folytatni a diskurálást. Kellemes barátkozást a gondolattal! – jegyezte meg a frakcióvezető.