Sulyok Tamás: Határainkat felkészülten védik!

A déli határzár mellett a rendőrök részletesen is megmutatták a köztársasági elnöknek, hogy milyen eszközöket tudnak bevetni az illegális migránsokkal szemben. Kiderült, hogy míg a 2015-ös migránsválság kirobbanása után főleg az illegális migránsok száma okozott kihívást, ám az utóbbi időkben már a legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy egyre erőszakosabbá válnak a migránsok, akik nem egyszer fegyverrel felszerelkezve rontanak neki a határzárnak vagy kövekkel és botokkal támadnak a határt védő egységekre. Ezt követően Mórahalmon bemutatták a távfelügyeleti központot, ahol a rendőrök 12 órás váltásban a nap 24 óráján át figyelik kamerákon keresztül a határzárat, így minden fontos történésről első kézből értesülhetnek.

Rövidülhet a várakozás

A migránsok elleni fellépésen túl további fontos szerep is hárul a határvédelmi egységekre, ugyanis a röszkei határátkelő jelentés személy- és teherforgalmat bonyolít le. Annak érdekében, hogy csökkenjen a határon történő várakozás ideje, egy újítással is készül a rendőrség. Tervezés alatt van az egy megállásos ellenőrzés bevezetése, amely szerint Szerbia és Magyarország felé is csak egyszer kellene bemutatni az okmányainkat, ugyanis a két ország határőrei közösen tudnák azokat ellenőrizni. Erről zajlanak az egyeztetések a szerbekkel is, akik támogatják az elképzelést.

Ezzel jelentősen csökkenhetne a várakozási idő, kiemelten az olyan ünnepi időszakok során, mint a karácsony vagy a húsvét.

De bemutatták azt a buszterminált is, ami a buszos csoportok számára teszi könnyebbé és gyorsabbá a határon történő átlépést.

Sulyok Tamás a mórahalmi távfelügyeleti központban (Fotó: Délmagyarország/Török János)

Kiváló együttműködés

A Készenléti Rendőrség szegedi csoportja a migráció és a szervezett bűnözés elleni harcban veszi ki a részét, de közterületi szolgálatot is ellátnak. A Nemzeti Nyomozó Iroda bűnügyi hírszerzési munkát végez, és eddig hárommilliárd forint összegű kábítószert tudtak elvonni a bűnözői csoportoktól, a lefoglalt vagyon összege pedig eléri az egymilliárdot. De az emberkereskedelem elleni harcban is kiemelt szerep jut a nyomozóknak, 2022 óta pedig 14, határ menti akciót hajtottak végre a szerb kollégáikkal közösen. A schengeni csatlakozás miatt most a román nyomozókkal is tovább kívánják erősíteni az együttműködést.

Töretlen érdeklődés

A szegedi Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központban (Rokk) 2022. augusztusa óta zajlik a határvadászok kiképzése. Jelenleg 24 fő kiképzése zajlik, ami négy hétig tart. A nagy érdeklődés miatt eddig egyetlen hónapban sem maradt el a képzés. A képzés során a határvadászok megtanulják az intézkedés alapjait vagy azt is, hogy viselkedjenek egy nagy tömeg feltűnése esetén. A képzés teljesítése után az újonc határvadászok egy tapasztalt kolléga mellett teljesítenek szolgálatot, a későbbiekben pedig szintfenntartó képzéseket teljesítenek. A rendszer éles működéséről is tapasztalatot lehetett szerezni a nap során, ugyanis a déli határzárnál az államfő két határvadásszal is találkozott. Az egyikőjük nemrég végezte el a képzést, tapasztaltabb társa azonban korábban az egyik közeli határátkelőhelyen teljesített szolgálatot.

Borítókép: Sulyok Tamás megtekintette a déli határ védelmét (Fotó: Délmagyarország/Török János)