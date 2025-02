Több mint húsz éve tart a nyőgéri patakból kihalászott holttest kálváriája, pedig ilyen fura ismertetőjegye csak keveseknek van

A rendőrség körözési jegyzéke szerint a férfi a megtalálása előtt 7-10 napja halhatott meg, és az is eléggé valószínű, hogy a megtalálás helyén kerülhetett bele a Herpenyőbe. A holttestről tudni lehet azt is, hogy 50-65 éves, 171-175 centiméter magas és 71-80 kilogramm testsúlyú, közepes testalkatú férfié. A szakállas, barna hajú, vastag ajkú férfi testén több műtéti heget is találtak, amelyek nem a legbékésebb életmódra vallanak, ezeknél azonban már csak a tetoválásai érdekesebbek.

A bal felkaron a válltól felfelé, színes, nonfiguratív, ördögfejet ábrázoló tetoválást találtak, miközben a bal alkaron szív alakú, alatta koszorúfonat alakú tetoválás, a jobb felkaron pedig horgonyt ábrázoló tetoválás volt látható.