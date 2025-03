A harminc év alatti anyák szja-mentessége főleg az egy gyermeket nevelőknek segítség

A harminc év alatti anyák szja-mentessége elsősorban az egy gyermeket nevelőknek lesz segítség – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a közszolgálati televízióban. Jövő januártól kiszélesítik ezt az intézkedést, így már a 2023 előtt született gyerekek esetében és az átlagbér felett is érvényesíthető lesz a kedvezmény a várandósság 12. hetétől.

Európa legnagyobb adócsökkentési programját jelentette be a kormány, hiszen októbertől a háromgyerekes nőknek, majd jövő évtől – több lépcsőben bevezetve – a kétgyerekes nőknek is bevezetik az szja-mentességet, továbbá két lépcsőben megduplázzák a családi adókedvezmény összegét is.

A kormány számításai szerint a harminc év alattiak szja-mentességének kiterjesztése 10-15 ezer anyát érinthet pluszban, így összesen 35 ezer nőt segíthet ez az intézkedés – mondta el az államtitkár, hozzátéve, hogy az érintetteknek így

havonta plusz 109 ezer forint bevételük lesz.

Arra a kérdésre, hogy honnan lesz forrás a támogatásokra, Koncz Zsófia azt mondta, a 2010 után létrehozott munkaalapú társadalom és a jelenlegi gazdasági akcióterv által megteremtett gazdasági növekedés ad alapot mindehhez.

Az államtitkár a Kossuth rádió reggeli műsorában azt hangoztatta, hogy a családtámogatásokkal minden élethelyzetben szeretnék segíteni a gyereket vállalókat.

A cél az, hogy a gyerekvállalás ne legyen anyagi teher, ahogy az 2010 előtt volt jellemző – mondta Koncz Zsófia.

Borítókép: Koncz Zsófia (Fotó: MTI/KIM/Orosz Péter)