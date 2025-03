A száj- és körömfájás miatt leállt a tejkimérés Rábapordányban

A rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. a száj- és körömfájás miatt megszüntette a friss tej kimérését – számolt be róla a Kisalföld. A vállalat a döntést állatállományának védelmében hozta meg, és célja, hogy minimálisra csökkentse a telephelyre belépő idegen személyek és járművek számát.

A Kisalföld cikke szerint a vállalat igazgatója, Bóna Szabolcs úgy fogalmazott: „A falubeliek számára biztosítottuk annak lehetőségét, hogy a cégünktől közvetlenül tejet vásároljanak. Most ezt a lehetőséget megszüntetjük, hogy a minimálisra csökkentsük a találkozási pontokat.”

Az igazgató hangsúlyozta, hogy bár a vírus emberre nem veszélyes, a tejkimérés leállításával az állatállomány védelmét kívánják biztosítani. Hozzátette: a telephelyeken szigorú intézkedéseket vezettek be, például külön zónák kialakításával és fertőtlenítési protokollal.

A járvány gazdasági hatásai már most is érezhetők. A Kisalföld cikkében Bóna Szabolcs arra is felhívta a figyelmet, hogy több ország – például Szerbia, Szlovákia, Oroszország és Mexikó – importtilalmat vezetett be a magyar agrártermékekre, és a magyar kormány is korlátozta az élőállat-kivitelt az Európai Unióba.

„Ez a fertőzés nem játék, nagyon nem az” – idézte a lap az igazgatót, aki szerint a következő hetek kulcsfontosságúak lesznek. Ha március 17-ig nem találnak újabb megbetegedést vagy gócpontot, akkor „talán megússzuk” – mondta.