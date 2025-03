A fővárosi állatkertbe költözhet az ebrendészeti telep?

A főpolgármester nemrég összehívta a főváros állatvédelmi kerekasztalát, amelyen több állatvédő szervezet is részt vett. A Magyar Nemzet forrásai szerint a főpolgármester ezen az ülésen közölte, hogy a februári közgyűlés döntéseinek megfelelően tízmillió forintot fognak szétosztani a szervezetek között állatok ivartalanítására. Karácsony Gergely emellett közölte, hogy rendelkezésre áll

további ötvenmillió forint, amelyet a főváros az új állatvédelmi központ beruházásának előkészítésére szánnak.

Azt azonban nem közölte, hogy a keretösszegből pontosan milyen előkészítő feladatokat kell elvégezni.

Szintén a kerekasztal ülésén szó volt az önkormányzati kampányban emlegetett Illatos úti telep helyzetéről is. A főváros 15 millió forintot irányzott elő a telep fejlesztésének előkészítésére. Ugyanakkor az ülésen több alternatív megoldás is felmerült, ugyanis – egy, a lapunknak nyilatkozó állatvédő szerint – a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) telepe helyhiány miatt valójában érdemben nem bővíthető.

Éppen ezért egy olyan alternatív megoldás is felmerült, miszerint egy új állatvédelmi központot kellene létrehoznia a fővárosnak. Azonban ezt a főváros forráshiányra hivatkozva egyenlőre nem feltétlenül támogatja. Ugyanakkor szó esett a Fővárosi Állat- és Növénykert állatvédelembe való bevonásába is. Az ülésen a Magyar Nemzet információi szerint két elképzelés is felmerült. Az első szerint az Illatos úti telepet átköltöztetnék az állatkertbe,

a másik szerint pedig az állatkert szakembereinek kellene átjárnia segíteni az Illatos úton dolgozók munkáját.

Külön érdekessége a főváros állatvédelemhez való hozzáállásának, hogy Karácsony Gergely még 2019-ben egyik hű társát, Szabó Rebeka Párbeszédes politikust nevezte ki állatvédelemért felelős főpolgármesteri megbízottnak. Szabó pedig három éven keresztül a nagy terveken túl semmit sem tudott felmutatni, majd pedig 2022-ben beült a Párbeszéd frakciójába, és maga mögött hagyta a fővárosi állatvédelmet.