Biztonságosabb zebrákat akarnak a külvárosban élők, úgy tűnik, Karácsony Gergely csak a belvárosra koncentrál

A Fővárosi Közgyűlés legutóbbi ülésén a baloldali többség leszavazta azoknak a sürgős megoldásra váró közlekedési csomópontoknak a biztonságosabbá tételét, ahol gyakran vannak balesetek. Az egyik ilyen csomópont a kispesti Ady Endre út–Vas Gereben utca kereszteződése, ahol hetente történnek koccanások vagy éppen nagyobb balesetek. Busz és villamos is közlekedik a kereszteződésben, a gyalogosok a villamosmegállóhoz sokszor nehezen jutnak át. Az előterjesztő Havasi Zoltán (Fidesz–KDNP) szerint Budapest közlekedése napról napra rosszabb.

Évek óta csak ígérgetést, hárítást, panaszkodást hallunk, miközben balesetveszélyes csomópontokkal, elhanyagolt utakkal van tele a város és káoszos forgalmi helyzetek maradnak megoldatlanul.

Ezért benyújtottak egy javaslatot: legyen jelzőlámpa ott, ahol kell, rendes parkoló ott, ahol szükség van rá, és biztonságos közlekedés ott, ahol most balesetek történnek. Ilyen helyszínek még a Határ út–Gubacsi végállomásnál található gyalogátkelőhely, a Simongát–Vidámvásár–Nagytarcsai út (XVI. kerület) és a Ferihegyi út–Gyökér utca (XVII. kerület).

A közgyűlés balliberális többsége ismét leszavazta a javaslatot, hogy még idén biztonságosabbá válhassanak ezek a kereszteződések. Ezzel szemben a belső kerületekben olyan helyen is új gyalogos-átkelőhelyek létesültek, ahol elérhető biztonságos aluljáró. Úgy tűnik tehát, hogy a külvárosok ismét kimaradnak a közlekedésbiztonság fejlesztéséből. Az előterjesztéshez a fővárosi önkormányzat főjegyzője kiegészítésként azt írta: „Jelenleg folyik a fővárosi önkormányzat 2025. évi költségvetésében útfelújításokra allokált források felhasználására vonatkozó beruházási döntések, illetve a közútkezelési feladatokra vonatkozó 2025. évi közszolgáltatási szerződés előkészítése, amely munka eredményeként a Fővárosi Közgyűlés dönthet majd a szükséges hasonló beruházásokról, felújításokról.”

Azaz Karácsony Gergely kezébe adta a döntést, hogy melyik csomópontot lehet biztonságosabbá tenni, majd erről hozhat döntést a közgyűlés.

Emlékezetes: Karácsony első ciklusának az idején teljesen lenullázta a fideszes polgármesterek által vezetett kerületek útfelújítási költségeit. A polgármesterek a kormányhoz fordultak, ezáltal sikerült több fővárosi útszakaszt felújítani. A korábbi eljárás ismeretében kérdés, hogy azokban a külvárosi kerületekben, ahol nem baloldali polgármester regnál, lesz-e majd szándék arra, hogy ott egy lámpás kereszteződést alakítson ki a főváros.

Karácsony hiányosságaira rámutat a fővárosi közösségi költségvetés is, ahol a budapestiek többségben városüzemeltetési ötletekkel bombázzák a fővárost, rengeteg gyalogos-átkelőhely létesítésének a kérésével.

Az ötletbörzén a zebrák mellett a kerékpáros-fejlesztések, a faültetés, közvécék létrehozása és a hajléktalanellátással kapcsolatos témák kapnak hangsúlyt. Megemlítendő: az előszavazáson rengeteg voksot kapott az LMBTQI Közösségi Ház létrehozása és a dunai strandok létesítése. Az utóbbi azért érdekes, mert a fővárosban már a közgyűlés témája is volt, előzetes méréseket végez a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Mindemellett Karácsony tényként jelentette be az új dunai fürdőket.

Úgy tűnik: meleglobbira és dunai fürdőzésre jut pénz az idei költségvetésből, külvárosi biztonságos gyalogos átkelőhelyekre majd máskor.

Az is érdekes: rengeteg támogatói szavazatot kapott az ötletbörzén a Nagykörút rendbetétele is, ami a főváros által szintén bejelentett projekt, a Budapesti Közlekedési Központot (BKK) már négy lakossági fórumot is tartott a témában. Felmerül a kérdés, hogy a Nagykörút felújítása milyen forrásból valósulhat meg.

Ezzel kapcsolatban kerestük a BKK, de válasz több hét után sem érkezett. Korábbi sajtóhírek szerint négymilliárd forintból újítanák meg a Nagykörutat azok a kerületek, amelyeken átmegy, valamint beszáll a finanszírozásba és szervezésbe a fővárosi önkormányzat is. Az Énbudapestem.hu, a városháza lapja tavaly még azt írta: a főváros nemcsak az előkészítésbe, valamint a tervezésbe, hanem a felújítás finanszírozásába is bevonná a kerületeket. Budapestnek elsősorban uniós források állnak a rendelkezésére, emellett lenne szükség az érintett városrészek anyagi hozzájárulására is. Amiről eddig biztosra vehető: a Nagykörútra tervezett bringasztráda fejlesztésére hatmilliárd forint pályázati pénzhez jutott a főváros.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Shutterstock)