Budapest turisztikai ékköve a Városliget

A Városliget nemcsak a fővárosiak kedvenc parkja, hanem egyre több turistát is vonz. A látogatók a Néprajzi Múzeumtól a Szépművészeti Múzeumig számos kulturális élményt találnak, miközben a természet nyugalmát is élvezhetik – írja a Metropol. A lap beszámol arról, hogy külföldiek és vidéki látogatók is rendszeresen érkeznek a ligetbe, ahol a játszóterek, kiállítások és vendéglátóhelyek is nagyon népszerűek. Egy helyi vendéglátós szerint

a park az utóbbi években valódi turisztikai célponttá vált.

