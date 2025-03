Drogügyben szigorít a kormány, Orbán Viktor terepszemlére indul

Terepszemlére készül Orbán Viktor Horváth Lászlóval Tarnazsadányra. – Horváth Lászlóval, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossal találkozom. Terepszemle lesz – válaszolta a Facebook-videójában Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy hova megy éppen.

Kedden benyújtják az Országgyűlésnek a kábítószer-bűnözés elleni törvénycsomagot, amely a jelenleginél keményebb és hatékonyabb eszközöket biztosít a kábítószer jelenlétének felszámolásához – jelentette be Horváth László kormánybiztos. Nem tesznek majd különbséget a kábítószerrel, valamint a pszichoaktív szerekkel és „kotyvalékokkal” kereskedés között, valamennyi bűncselekmény lesz, ehhez illő büntetési tétellel. Ez az eltereléssel kapcsolatban is hoz majd változásokat – jegyezte meg. Elmondta azt is, az iskolai prevencióval kapcsolatban is várható változás.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)