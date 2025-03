A fővárosi drogstratégia a kábítószer-előállítóknak és a kereskedőknek nyújt segítséget

– Az utóbbi időszakban Budapesten is hódítanak a szintetikus drogkészítmények. Ezek a szerek nagyon sokszor olyan toxikus összetevőket tartalmaznak, mint például a patkányméreg. Ezek az összetákolt szerek sok esetben olcsóbbak, mint egy doboz cigaretta. A vegyszerekkel átitatott drogok eljutnak most már olyan területekre is, ahova egyébként korábban nem – részletezte a Magyar Nemzetnek Radics Béla. A tarthatatlan helyzet miatt a kormány meghirdette a zéró tolerancia elvét, és hajtóvadászatot indított az előállítókkal és a drogkereskedőkkel szemben.

A fideszes fővárosi képviselő hangsúlyozta: a törvény arról szól, hogy aki kábítószert gyárt, drogot árul, droggal kereskedik, annak börtönben a helye.

– Nagyon fontos és lényeges döntés, hiszen a gyermekek védelméről beszélünk – mondta. Budapest belső részén egyre kritikusabb a helyzet, az utóbbi években ismét rengeteg eldobált tű jelent meg és nem csak a közterületeken.

– Itt van a józsefvárosi példa, ahol a szerhasználók lépcsőházakba húzódnak be, hozzájutnak a kódokhoz, de többnyire berúgják a kapukat. Aztán a lépcsőfordulókban adják be maguknak a kábítószert, összepiszkolják a társasházi helyiségeket, agresszívak a lakókkal, akik gyakran félnek este közlekedni a házukban.

Az előző, fideszes kerületvezetés felszámolta az efféle problémákat, Józsefváros Budapest harmadik legbiztonságosabb kerülete volt akkor. Pikó András baloldali polgármester azonban ultraliberális módon az első intézkedései között szüntette meg például a polgárőrséget, vagy azokat plusz járőrszolgálatokat, amelyeket a Készenléti Rendőrség emberei biztosítottak az utcákon.

A közterület-felügyelet pedig minimális létszámmal dolgozott, de sorolhatnánk még tovább az elhibázott intézkedéseket, amelyek egyébként hasonlóan érvényes a Karácsony-féle fővárosra is. Mindezek fényében könnyebb lett a dílerek dolga, egyszerűen juttathatják el a kábítószereket a fogyasztókhoz.

– Pontosan ezért mondjuk azt, hogy nincs más megoldás, kizárólag a zéró tolerancia. A drogkereskedőkkel és a drogbárókkal szembeni harcot meg kell nyerni – húzta alá a fővárosi képviselő, aki szerint a prevenció és a teljes leszokást segítő programok támogatása az elsődleges, nem pedig az, hogy hogyan lehet egy kapudrognak új utat nyitni Budapesten. Utóbbinak a fővárosi drogstratégia kedvez, ami igazából a kábítószer-előállítóknak és a kereskedőknek nyújt segítséget.

– A fővárosi drogstratégiában olyan eszement ötletek vannak, mint például, hogy hogyan lehet egy tinidiszkóban létrehozni drogszobát. A szer bevizsgálása mellett, szakértővel lehet nyugodt környezetben kábítószert fogyasztani. Továbbá:

hogyan lehet a lehető legtöbb kerületben végrehajtani olyan tűcsereprogramot, amelynek mentén tiszta tűvel támogatják azokat, akik be szeretnék lőni magukat.

Teszem fel a kérdést, hogyan lehet olyan programokat indítani, amelyben igazából nem megszüntetik, hanem rosszul értelmezett ártalomcsökkentés címen, hozzásegítik a fogyasztókat a drogfogyasztáshoz? Ezek az ötletek oda vezetnek, hogy a kereskedők zsebére játszanak. Több lesz a drogos és a drogkereskedő az utcákon, több lesz a méreg. Ezt kell megállítani a hajóvadászattal és a zéró tolerancia meghirdetésével – mondta el véleményét a fideszes fővárosi képviselő.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnökei minden évben megrendezik Magyarországon a Million Marijuana Marchot. Ez egy nemzetközi, a marihuána legalizációját követelő demonstráció. A Fidesz parlamenti frakciója március 11-én benyújtotta az alaptörvény módosítását. Törvénybe foglalták: tilos a kábítószer-fogyasztás. Az MKKP a Kúriához fordult jogorvoslatért.

– A kutyapárt csibészségnek, poénnak próbálja beállítani a viselkedését, ahogyan a többi balliberális párt is ezt teszi más témában.

Bocsánat, bármilyen kábítószer előállítója és a díler adott esetben gyilkos. A gyerekeink védelme pedig mindennél fontosabb és ebből viccet nem lehet csinálni.

A drogkereskedés minden szinten bűncselekmény. Aki ettől mást állít, az egyszerűen a drogdílerek és a drogbárók pártján áll. Az ilyen politikus tegyen egy szívességet a budapestieknek és adja vissza a mandátumát – zárta a beszélgetést Radics Béla.