Sokkoló, amit a bőnyi késelő diák édesanyja most mondott

Korábban a Magyar Nemzet is részletesen beszámolt a bőnyi késelésről. Tavaly április 29-én délelőtt B. Katalin egy konyhakéssel szúrba hátba az egyik diáktársát, Mirellát. A lány életveszélyes állapotba került, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A lábadozás elég sok ideig tartott, de sajtóhírek szerint Mirella fizikailag már meggyógyult. Írtunk arról is, hogy B. Katalinnak volt egy halállistája, amelyen zöld színnel jelölte azokat, akiket életben hagy, és pirossal azokat a társait, akiket likvidálni szeretett volna. A tárgyaláson egyébként elhangzott, hogy Kata viselkedésén már most látszik a javítóintézeti nevelés, egyéb hírek szerint viszont tavaly decemberben tettlegességig fajuló konfliktusa is volt.