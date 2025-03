Rapid délutáni friss – A Tisza-vezér lett az új cenzor + videó

Már nincs olyan médium, amelyet ne propagandistázott volna le Magyar Péter, most éppen azzal támadja az újságírókat, hogy horrorisztikus fizetéseket kapnak, vagy azt kéri számon, hogy bizonyos orgánumok miért nem tudósítanak minden lépéséről. Közben éledezik a régi baloldal, az utcai demonstrációkon is megmutatják magukat. Ezt a két témát elemezte Kreft-Horváth Márk, a Magyar Nemzet újságírója és Dezse-Zelenka Dóra, a Pestisrácok.hu munkatársa a Rapid délutáni adásában.

A jelek szerint Magyar Péternek nagyon beragadt az ötös szám, ugyanis most azzal vádolja a jobboldali újságírókat, hogy havi ötmillió forint keres mindenki, ezért nem jut pénz az egészségügyre. Kollégáink emlékeztettek, hogy volt feleségének juttatását is így árazta be, sőt azt is kamuzta, hogy exbarátnője, Vogel Evelin is ennyit kapott bizonyos hangfelvételekért cserébe. Ha még nem gurult el a gyógyszerük ezektől a számoktól és az igaztalan vádaktól, állításoktól, csak jelezzük, a Tisza-vezér alapfizetése havonta pluszjuttatások nélkül 8 millió forintnak felel meg átszámítva euróról, amihez extra kiadások is társulnak, amelyeket szintén Brüsszel fedez az önök adófizetői forintjaiból.