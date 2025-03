Rémülettel a szemében állt bíróság elé a bőnyi általános iskolában késelő diák

Az ügyben zárt tárgyalást tartanak. Korábban a Magyar Nemzet többször is beszámolt a bőnyi késelésről. A történet lényege, hogy egy 12 éves lány hátba szúrt egy másikat egy 30 centis konyhakéssel a szünetben. Utóbb kiderült, a lány halállistát vezetett arról, hogy kiket akar kiiktatni és kiket nem. Fény derült arra is, hogy a lányt sokszor bántották a diáktársai az alkata miatt, amint az is, hogy nehéz családi körülmények között élt. Ha részletesebben olvasgatna az ügyről, azt megteheti ide, ide, ide, vagy éppen ide kattintva. Ebben a cikkben arról olvashat, hogy milyen büntetés várhat a lányra.