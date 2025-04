Autósok figyelem, fontos határidő jár le

Április 15-ig minden olyan autósnak be kell fizetnie az éves gépjárműadót, akinek van belföldi forgalomban lévő, magyar rendszámos gépjárműve vagy pótkocsija – tájékoztat a NAV. Ezt a legegyszerűbben a NAV-mobil nevű alkalmazáson keresztül lehet megtenni, amin keresztül részletfizetést is lehet kérni, amit automatikusan meg is adnak.

Az adót annak kell megfizetnie, aki a járműnyilvántartásban az év első napján üzembentartóként szerepelt, ha nincs ilyen, akkor tulajdonosnak.

Gépjárműadót kell fizetni

a belföldi forgalomban lévő,

a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott

gépjármű és a pótkocsi után.

Nem kell gépjárműadót fizetni

a mezőgazdasági vontató,

a lassú jármű és pótkocsija,

a négykerekű segédmotoros kerékpár,

a külön jogszabály szerinti „méhesházas” gépjármű,

a munkagép,

a CD és az OT betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjármű

után.