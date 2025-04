Családközpontú gazdaságot épít a kormány Magyarországon – mutatjuk a ma bejelentett részleteket!

Folyamatosan bővítjük a családtámogatási intézkedéseket, a kormány most a korábbinál ambiciózusabb tervel állt elő: az egész magyar gazdaságot családközpontúvá szeretné tenni – tájékoztatott Koncz Zsófia a csütörtök délelőtti Kormányinfón.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Mint a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kifejtette: idén hatvanmilliárd forinttal növelik a családtámogatások összegét. Az új bejelentések alapján emellett körülbelül 550 milliárd forinttal fog jövőre emelkedni az az összeg, amit a családokra fognak költeni, ezzel Európa legnagyobb adócsökkentési programját szeretnék megvalósítani.

Az államtitkár tájékoztatott: az Országgyűlés tárgyalja majd az édesanyák szja-mentességi törvényjavaslatait, valamint a csed és a gyed szja-mentességét. Ha elfogadja ezeket a parlament, akkor 2025 július elsejétől lesz szja-mentes a csed és a gyed. Ezekkel a lépésekkel átlagosan havonta 78 ezer forinttal több csedet kapnak az édesanyák, és 43 ezer forinttal több gyedet.

Négyezermilliárd forint marad pluszban a magyar családoknál

Koncz Zsófia felhívta a figyelmet arra, hogy

2026-ban már félmillió édesanya lesz szja-mentes Magyarországon.

– A csed, a gyed és az örökbefogadói díj is szja-mentes lesz július 1-jével – emelte ki. Hozzátette: a csedet nyugdíjjárulék fogja terhelni a jövőben is. Felidézte, a harminc év alatti anyák adómentességének munkáját a kormány már tavalyelőtt megkezdte, sőt 2020 óta a négygyermekes anyák is szja-mentesek. – A harminc év alatti egygyermekes édesanyák átlagosan 109 ezer forinttal járnak jobban – mutatott rá.

A két-három gyermekes édesanyákat érintő módosítás az lesz, hogy akik már felnevelték gyermekeiket, azoknak 2,3-3,7 millió forint lesz az éves segítség két, illetve három gyermek esetében.

– Szja-mentes lesz minden 25 év alatti fiatal, minden harminc év alatti egygyermekes édesanya, és harminc év fölötti többgyermekes édesanya – hangoztatta Koncz Zsófia.

Az államtitkár felidézte, 2010 óta nagyon emelkedett a foglalkoztatás, hatalmas eredménye ez a nagy arányú bölcsődei férőhelybővítésnek is. Mint mondta, minden járásban van ma már bölcsőde, és ez a fiatal párok letelepedése szempontjából is fontos szempont. A kormány továbbra is támogatja a bölcsődés családokat, az egyszülős családok akár hatvanezer forintot is kaphatnak.

Fontos változtatás lesz, hogy amennyiben a parlament elfogadja, akkor 2026-tól az édesanyák három hónappal a gyermekük születése után már újra munkába állhatnak, és nem veszítik el a csedet sem, annak hetven százalékát is megkapják munka mellett.

Mint mondta, a kormány tegnap tárgyalta a bölcsődei térítési díj támogatásának kérdését. A kormány egy évvel meghosszabbítja ezt a programot, egészen jövő év június 30-ig, a hazai költségvetésből további 6,6 milliárd forintot biztosítanak.

– Négyezermilliárd forint marad pluszban a magyar családoknál a következő években

a családtámogatási intézkedéseknek köszönhetően – mutatott rá Koncz Zsófia.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)