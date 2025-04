Brutális kutyatámadás történt a Börzsönyben, ott volt a gazda is

– Muflont támadó kutyákról készített felvételt az igazgatóságunk által működtetett börzsönyi kameracsapdák egyike – számolt be a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) a kutyatámadásról, amit a Heol vett észre. Feltehetően nem kóbor kutyákról van szó, hiszen a képen is látható barna, nyakörves kutyával megegyező példányról korábban már készült fotó a gazdájával együtt nem messze ettől a helyszíntől. A megzavart, megsebzett vagy megölt vad szempontjából azonban nincs jelentősége, hogy a kutya kap-e máshol is vacsorát – írták.

A gazdák állattartási szokásai miatt kerülnek konfliktushelyzetekbe a kutyák (Forrás: MW/Illusztráció)

Bár a közzétett felvételen csak egyikük látszik, a teljes képsorozat tanúsága szerint a muflont legalább két kutya üldözte. A kutyák szabadon engedése védett természeti területeken amellett, hogy nagy felelőtlenség, jogszabályellenes is, és a közvetlen károkozás mellett hozzájárulhat a terület természetes élővilágához tartozó nagyragadozók valós hatásainak eltúlzásához a vadgazdálkodók szemében. Az erdőben a kutyák is otthon vannak, de kérjük a kutyatartókat, vegyék figyelembe kedvenceik alapvető ösztöneit, és a természetben tartsák őket pórázon! – fogalmaztak.

Nem egyedi az eset

Az esettel kapcsolatban a Heol megkereste a vadászkamarát, hogy megtudják, szűkebb hazánkban jellemző-e az ilyesmi. Kovács István János, az Országos Magyar Vadászkamara Heves vármegyei szervezetének titkára elmondta, hogy Heves vármegyében is történtek már sajnos ilyen esetek. – A kóbor vagy kóborló kutyák hatalmas károkat tudnak okozni, de ugyanez igaz a póráz nélkül sétáltatott ebekre is. Nem mellesleg pedig a kutya is ki van téve a sérüléseknek vagy a fertőzéseknek – kezdte a vadász.

Úgy folytatta,

a vadászok szigorú feltételek mellett lőhetnek kutyára: a vadászterületen a vadász a vadállomány védelme érdekében – a vad elfogására, elejtésére megengedett vadászati eszközzel – elfoghatja vagy elejtheti, ha a tulajdonosának felderítésére nincs közvetlen lehetőség a vonatkozó törvény szerint.

A vadat űző vagy a vadat elejtő kutya lelőhető, ha a vad sérelme másként nem hárítható el, továbbá fertőzés továbbterjedése vagy másként el nem hárítható támadás megakadályozása céljából. Ez alól kivételek a felismerhető jellel ellátott, rendeltetésüknek megfelelően alkalmazott vadász-, mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő és terápiás kutyák.

A vadász egy nagyon rossz személyes élményét is részletesen leírta, további veszélyekre hívta fel a figyelmet, illetve eloszlatott egy elterjedt tévhitet a kutyák és macskák lelövéséről. Beszélt a száj- és körömfájás miatt kialakult helyzetről, valamint a kutyákra és emberekre leselkedő más erdei veszélyekről, illetve arról, hogy miként okoznak óriási károkat a kisállatszaporítók. Ezekről ide kattintva olvashatnak.