Egyre több az autós, csökkent a BKK utasainak száma

A leszerelések után bő egy hónappal valóban érkezett egy fejlesztés, melynek keretei között egyszerűbbé vált az online jegyvásárlás, és azt már a BKK Futár helyét átvevő BudapestGO nevű alkalmazásban is meg lehet tenni. Apró szépséghiba, hogy a művelethez fiókot kell regisztrálnunk, csak bejelentkezvve tudunk ugyanis jegyet venni, de ezen még túl is lendülhetnénk. Üdvözlendő újítás volt az is, hogy 2022 márciusában megérkeztek a BKK időalapú jegyei, melyeket azonban már csak online lehetett (és lehet mind a mai napig) megvásárolni. Ezzel együtt a vállalat szép csendben kivezetett néhány szintén népszerű jegyformát, például az átszallójegyet, mellyel ugyan csak egyszer lehetett átszállni, de az nem volt időhöz kötve.

A fejlesztésnek felfogható változások után aztán jött a feketeleves, 2023 nyarán jelentették be, hogy érkezik a jegyáremelés, amely a még megmaradt vonaljegyet és gyűjtőjegyet érintette. Karácsonyék akkor azzal védekeztek, hogy bezzeg a bérletek és az időalapú jegyek árát nem emelik.

Ez utóbbiaknak vághat azonban oda a most megvalósuló járatritkítás. A ritkított járatok kapcsán nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a Budapest Közút gyakorlatilag szélmalomharcot vív a kátyúkkal. Beszédes, hogy a vállalat tavaly decemberben több mint 3200 burkolathiányt tartott nyilván, és vannak olyan felújítások, amelyekkel négy-hat éve adós a társaság.

A járatritkítás csak a jéghegy csúcsa, az elmúlt öt évben sokat lassultak is a buszjáratok, hiszen az utak állapota miatt csak lassabban tudnak haladni a járművek.

Így a két éve még újításként bevezetett időalapú jegyek is egyre kevesebb esetben lesznek praktikusak, ugyanis az eljutási idők növekedésével vagy épp a járatok zsúfoltsága miatt a közlekedők könnyen lekéshetik az átszállást, és már vehetnek is egy újabb 530/750 forintos jegyet a következő járatra, amelyet elértek vagy amelyre felfértek.