Ezért kaphatott enyhe büntetést Magyarék bűnöző múltú támogatója

Sorra vonták vissza a sértettek a vallomásaikat Magyar Péter új támogatója büntetőügyében, ezért is úszhatta meg ilyen enyhe ítélettel a kiskunhalasi alvilágban csak Kócosként ismert Strausz István – utaltak rá a korabeli helyi lapok.

Magyar Péter bűnözői hátterű támogatója, Strausz István

Emlékezetes, a napokban írtuk meg, hogy Strausz szombaton Magyar Péterék rendezvényén is feltűnt a Műegyetemnél. Mint megírtuk, a férfit nehéz lesz a Tisza Pártnak letagadni, ugyanis a kiskunhalasi Tisza-sziget tagjai vitték magukkal Magyar rendezvényére, amit egy lapunk birtokába került kép is bizonyít, ahol Strausz már tiszás kitűzőt is visel társaival.

Bűnözői múlt

Megírtuk azt is, hogy a politikát is megjárt Strausznak bűnözői múltja van, hiszen 2008-ban őrizetbe vették uzsorázás, zsarolás és más bűncselekmények gyanújával, nem sokkal azután, hogy a szintén uzsorázásból élő nehézsúlyú bűnözőt, M. Istvánt, becenevén Cépistát kommandósok teperték le saját otthonában, 2008 augusztusában.

Információink szerint mindkét férfi a rendszerváltást követően a kiskunhalasi alvilágban építette fel az uzsorázással foglalkozó bandáját.

A két banda ráadásul 2008 júniusában össze is csapott egymással, a bűnözők kaszákkal, ásókkal, bozótvágó késsel, bárddal és gázpisztollyal estek egymásnak.

Miután elfogták M. Istvánt, a helyi újságok összefüggésbe is hozták az esettel, de a rendőrség végül nem gyanúsította meg.

Visszavonták a vallomásokat

Az uzsorázós ügyek miatt viszont mindketten bíróság elé kerültek. A liberális Magyar Narancs erről az ügyről korábban azt írta, hogy Kócos és Cépista rövid lejáratra és irreálisan magas kamatra adott kölcsön pénzt, majd azt, ha máshogy nem ment, nyomásgyakorlással követelte vissza, sikerrel.

A kölcsönkérésekről a legritkább esetben készült hivatalos vagy legalább a bíróság előtt bizonyító erejű dokumentum.

Ezek hiányában a vádlottak ügyvédei könnyen ízekre szedhették a vallomások azon elemeit, amelyek a pórul jártak álláspontját igazolták volna akár a valós kárukat, akár az irreális kamatokat, akár a visszafizetéseket, késedelmeket illetően.

Pedig egyes esetekben több millió, vagy akár több tízmilliós összegekről volt szó.

Strausz és M. István megúszták enyhe büntetéssel, Kócos például csak két évet kapott. A helyi lapok akkoriban azonban arra is utaltak, hogy a két férfi több sértettje – ki tudja, miért – a bíróságon visszavonta a vallomását, így nyilván ennek is köze lehetett az enyhe ítéletekhez.