A magyar baloldal munkájának köszönhetően sorra maradt el a dunántúli egészségügyi intézmények megújulása is. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, vasárnap Takács Péter egészségügyi államtitkár közzétette azoknak az egészségügyi intézményeknek a listáját, amelyek megépülése vagy felújítása az elgáncsolt uniós források miatt nem valósult meg. Mint mondta, harminchét kórház ötven telephelyén kerülne sor felújításra, illetve új épületek építésére, ezen túl pedig harminchárom mentőállomást építenének vagy újítanának fel, az ehhez szükséges források azonban politikai okokból nem érkeztek meg az Európai Uniótól.

Ahogy arról lapunk is írt, Kollár Kinga egy brüsszeli bizottsági ülésen azt ecsetelte, szerinte jól működik és hatékony az uniós pénzek visszatartása, mert megakasztja a magyar gazdaság fejlődését, beruházások és kórházfelújítások maradnak el. A Tisza Párt politikusa szerint ennek a jó oldala az, hogy a romló életminőség az ellenzéket segíti.

A források elakasztását a magyar egészségügy dunántúli intézményei is megérezték. A Kemma például arról írt, hogy Komárom-Esztergom vármegyében a bábolnai, a komáromi és az oroszlányi mentőállomások fejlesztései,

de még az esztergomi Vaszary Kolos Kórház renoválása sem valósult meg.

Azonban Veszprém vármegyében sem jobb a helyzet: a megye székhelyének Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézete számára 289 eszközt szerettek volna beszerezni, illetve 1 753 012 938 Forintot szántak az épület 1675 négyzetméteres felújítására. Ezenkívül az ajkai mentőállomás 762 négyzetméteres területének fejlesztése is a tervek között volt – írta a Veol.

Hosszú még a lista

Az eddigi vármegyék felsorolt beruházási sem volt kevés, azonban a Beol szerint Békés sem panaszkodhat. Elmaradt fejlesztés

a Békés Vármegyei Központi Kórház gyulai szakrendelőjének felújítása és 262 eszköz beszerzése 3,785 milliárd forintból,

valamint az intézmény békéscsabai szakrendelőjének felújítása és 48 eszköz beszerzése 1,119 milliárd forint értékben.

Az elmaradt egészségügyi beruházások között említi még a hírportál a gyomaendrődi, valamint a mezőberényi mentőállomás felújítása is, mindkettő közel 300 négyzetméteren.

Csak Békés vármegyében közel ötmilliárd forintnyi kórházfejlesztés maradt el az európai uniós források visszatartása miatt (Fotó: Beol.hu)

A Duol felhívta a figyelmet arra is, hogy a Takács Péter által közzétett listán a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet is szerepelt közel négymilliárd forintos összeggel. A hírportál megkereste Mészáros Lajos országgyűlési képviselőt, a kórház korábbi igazgatóját. – Ez az összeg a rendelőintézet komplett felújítását szolgálta volna. Ebbe beletartozik a teljes energetikai megújítás, a falak hőszigetelése és a tetőszigetelés is, hiszen nagyon sok probléma van a beázással, és komoly gondot okoz az is, hogy nem szigetel a tető – sorolta a politikus.

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház feljesztését is érinti a brüsszeli pénzvisszatartás (Fotó: Zaol)

Brüsszel azonban Zala vármegyében is alkotott: elmaradt a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Rendelőintézet 45 darabos eszközbeszerzése több mint 4,2 milliárd forintos összköltséggel, az intézmény Kardiovaszkuláris Centrumának fejlesztése (felújítás és eszközbeszerzés) 980 millió forint értékben, a keszthelyi mentőállomás felújítása közel 500 négyzetméteren, valamint további orvosi és ápolási eszközök beszerzése országszerte – sorolta a Zaol.

A szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (Fotó: Cseh Gábor)

A Kisalföld cikke szerint Győr-Moson-Sopron vármegyében „csak” a győri Petz-kórház érintett, a Vaol pedig azt írta, Vas vármegyében pedig a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház: 5,150 milliárd forintból a nyugat-magyarországi Komprehenzív Kardiovaszkuláris Centrum Markusovszky-kórházban található egységében több mint kétezer négyzetméter újulhatott volna meg, miközben egy több mint kétszáz tételből álló eszközbeszerzés is meghiúsult.