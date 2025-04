A szavaknak súlya van – ezt érdemes tudni Kollár Kinga őszödi beszédéről + videó

Egy emberként hördült fel minden jóérzésű magyar, miután napvilágot látott Kollár Kinga tiszás EP-képviselő beszéde, amelyben a magyarok szűkölködésének örvendezik. Sok jobboldali publicista és politikus már egy lapon emlegeti a politikus szavait Gyurcsány Ferenc őszödi beszédével, a kormány egyenesen már konkrétan a Tisza Párt beismerő vallomásáról beszél. De miért is gondolják sokan, hogy Magyar Péterék már a hazaárulást súrolják? Nos, Kollár Kinga minden gondolata magáért beszél.

Kollár Kinga tiszás EP-képviselő (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Emlékezetes, Kollár Kinga egy brüsszeli bizottsági ülésen azt ecsetelte, szerinte jól működik és hatékony az uniós pénzek visszatartása, mert megakasztja a magyar gazdaság fejlődését, beruházások és kórházfelújítások maradnak el. A Tisza Párt politikusa szerint ennek a jó oldala az, hogy a romló életminőség az ellenzéket segíti.

A Tisza Párt őszödi beszéde

Mint fogalmazott, „magyarként azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF programból 50 kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi.”

Kollár összegzésként megismételte: „nyugodtan mondhatjuk, hogy a kondicionalitási eljárás nagyon hatékony, nagyon hatékonyan befolyásolja a magyarok mindennapi életét”. A Tisza Párt uniós képviselője ezt követően politikai értékelésbe fogott, és úgy fogalmazott, hogy

„most ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én… én… én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban.”

A szavaknak súlya van

Kollár Kinga ezekkel a szavakkal teljesen felkavarta a hazai közéletben az állóvizet, számítani lehetett rá, hogy a csütörtöki Kormányinfón elő is kerül a téma. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a beszédről úgy vélte, ez egy újabb mélypont a hazaárulási versenyben.

– A kérdés az, hogy mire szolgál a politika? Hogy az országnak jó megoldásokat találjunk. Ehhez képest az látható, a Tisza Pártnál nem baj, ha valami rossz az országnak, ha az nekik jó. Tehát a hatalom fontosabb, mint az ország érdeke. Ez egyértelműen leszűrhető ebből a hanganyagból – mutatott rá Gulyás Gergely, majd megjegyezte:

„Csak azért nem nevezném hazaárulásnak ezt a kijelentést, mert semmilyen jel nem mutat arra, hogy a képviselőnek Magyarország lenne a hazája.”

Szerinte egy normális pártban ezért már régen kitették volna azt a politikust, aki ilyen kijelentést tesz, csak az a baj, hogy a Tisza Párt azonosul ezzel a véleménnyel.

Orbán Viktor: Tűnjenek a közéletből!

Kollár Kinga szavainak súlyát jól szemlélteti az is, hogy még azt a miniszterelnök sem hagyta szó nélkül. Orbán Viktor a közöségi oldalán egy külön bejegyzést szentelt a tiszás politikusnak, amelyben fogalmazott:

„Akik a magyarok ellen dolgoznak Brüsszelben, tűnjenek a magyar közéletből!”

Péntek reggel pedig a Kossuth rádióban rámutatott: a tiszások nemhogy nem szégyellik, hogy a saját országuk ellen dolgoznak, hanem büszkék rá. – Az a céljuk, és örülnek annak, hogyha Magyarországon rosszul mennek a dolgok, mert azt mondják, hogy ez jó az ellenzéknek – mondta.

A kormányfő szerint a politika nem a hatalomról, hanem az országról szól, az embereket, Magyarországot kell szolgálni. – Aki hatalomért és pénzért bármire képes, abban sosem szabad megbízni – húzta alá.

Tüntetnek a Tisza Párt ellen

A Tisza Párt ellen annyira felforrt a közhangulat, hogy végül lapunk publicistája, Bayer Zsolt a CÖF-CÖKA képviseletében egy tüntetést is meghirdetett, amely

ma délután 15 órakor a Lövőház utca és a Millenáris sarkán lesz.

Itt van ugyanis az Európai Bizottság képviselete. Itt tavaly nyáron már volt egy demonstráció, akkor az Európai Bíróság tűrhetetlen és aljas ítélete ellen tüntettek.

A felszólalók Apáti Bence, Bayer Zsolt és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter lesznek.

Csizmadia László, a CÖF–CÖKA elnöke az esemény kapcsán kijelentette, hogy a haza patriótáinak a Civil Összefogás Fórum megfontolásra ajánlja, hogy józan gondolkodással minden olyan közéleti személyt, aki Kollár Kinga EP-képviselőhöz hasonlóan Magyarország ellen uszít, nemkívánatos személynek nyilvánítsunk. Az esemény hívószava:

a haza nem eladó, kufárok, elég volt.

Kollár Kinga: Agymosott nép a magyar

Kollár Kinga ugyan tavaly júniusi EP-képviselővé választása óta alig adott interjúkat és a nyilvánosság előtt is keveset mutatkozott, mégis sikerült már korábban vérig sértenie nemzetét, szerinte ugyanis agymosott nép a magyar – írta a Mandiner. A portál felhívta a figyelmet, hogy Kollár Kinga egy Facebook-oldalán közzétett posztja alatt az egyik kommentelőjének a következőket írta: „Sajnos amíg az oktatás nem változik, addig mi is ugyanolyan agymosott nép maradunk, mint az oroszok. Azért én nagyon hálás maradok az ukránoknak és velük együtt az amerikaiaknak is, hogy megállították az oroszokat és így nem tudtak hozzánk könnyűszerrel bemasírozni. Mert a magyar haderő nem tartotta volna fel őket” – fogalmazott tavaly májusban.