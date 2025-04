Mérföldkő a drogellenes hajtóvadászatban: így változik az alaptörvény

Késsel sebesített meg egy 16 éves fiú két másik fiatalt március 22-én délután az Árpád-híd pesti oldalán egy kábítószer adás-vétel során kialakult verekedésben. Ez az eset élesen rávilágít arra, miért szükséges a kábítószerek online népszerűsítésének tiltása, és a zéró tolerancia – jelentette ki Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint felidézte, az egyik áldozat életveszélyes sérüléseket szenvedett, míg a másik nyolc napon belül gyógyuló sebekkel került kórházba. A rendőrség április 8-án elfogta a feltételezett elkövetőt, és életveszélyt okozó testi sértés, valamint súlyos testi sértés kísérlete miatt indított eljárást ellene.

Fel kell fednie a díler kilétét annak, aki elterelésre akar menni, a drogpropagandát pedig alaptörvényben fogják tiltani (Fotó: Europress/AFP)

Célkeresztben a tizenévesek

A stratégiai igazgató rámutatott: ez az eset jól rávilágít a kábítószer- fogyasztás és -kereskedelem súlyos társadalmi következményeire, különösen a fiatalok körében. A kábítószer-kereskedők egyre agresszívebben célozzák meg a fiatalokat.

Az első kipróbálás életkora ma Magyarországon átlagosan 14 év körül mozog, de akár már 11-12 éves korban megpróbálják a dílerek becserkészni és lehetőség szerint függővé tenni a fiatalokat, főleg azokon a környékeken, melyek nagyon fertőzöttek a designer drogok által.

Ezek olcsók és gyorsan bódulatot okoznak, azonban nagyon hamar függővé teszik a szerhasználót és iszonyatos pusztítás végeznek mind a mentális, mind az egészségi állapotukban.

Alaptörvény fogja tiltani a drogpropagandát

Egy másik fontos szempont az, hogy a drogügyletet internetes felületen szervezték meg, ahol a dílerek a tényleges átadásig meg tudják őrizni az inkognitójukat. Az is nagyon érdekes kérdés, hogy egy tizenéves fiatal hogyan talál a dílerre? Itt lép be a sokszor nem is bújtatott drogreklám, ez az oka annak, hogy mennyire fontos a fellépés a kábítószer internetes és egyéb online platformokon történő népszerűsítése ellen. Ebben

óriási segítség lesz a most benyújtott törvénymódosítási csomag, ahol a népszerűsítés tilalmát alaptörvényi védettség alá veszi a jogalkotó.

– hangsúlyozta a DKI stratégiai igazgatója.

Csak az kaphat új esélyt, aki felfedi, kitől vette a drogot

Téglásy Kristóf hozzátette: egyre gyakoribb, hogy a drog-kereskedő fiatalokat használna ki a saját védelmére. A fiataloknál az válik mindinkább elterjedtté, hogy a saját szeradagjuk megszerzéséért vállalják a kábítószer szétosztását, így nem csak az egészségüket, hanem az egész jövőjüket veszélyeztetik egy súlyos büntetéssel. Ezért az új szabályok komoly segítséget fognak jelenteni a hatóságoknak, mivel ezek értelmében

az a fogyasztó, aki nem tárja fel, hogy honnan szerezte be a kábítószert, nem élhet az elterelés eszközével, vagyis nem kaphat új esélyt a tiszta lappal indulásra a felnőtt életében. Ezenfelül korlátlanul enyhíthetővé válik annak a büntetése, aki a teljes, általa ismert hálózati részt felfedi.

A drogbandák egymás közötti leszámolásai, vagy a kábítószer-kereskedelemmel összefüggő egyéb erőszakos cselekmények gyakran végződnek halállal.

– Ezt a folyamatot mindenképpen meg kell állítani és semmiképpen nem engedhetjük meg, hogy hazánkban eddig fajuljon a helyzet. Ennek egyetlen megoldása van: a zéró tolerancia és annak minden eszközzel és a legszigorúbb hatósági fellépéssel való betartatása – szögezte le Téglásy Kristóf.