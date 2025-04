Nem várt meglepetés érte az orosházi lányt, amikor karácsonyozni ment az online szerelméhez

Közben a lány rájött, hogy a férfi lánytestvére és a sógornője is így keresi a pénzt. Eleinte nem akart belemenni, aztán mégis csinálta. Két hét után azonban megszökött. A rendőrségen elmondta, hogy a családban mindenki tudta, hogy ő kiskorú, ennek ellenére tettek fel róla meztelen képeket a világhálóra, és vették rá arra is, hogy prostituáltként dolgozzon. A nyomozás közben a rendőrök megtudták, hogy a család más nőket is rávett, illetve próbált rávenni arra, hogy szexuális szolgáltatással pénzt keressenek nekik.