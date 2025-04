Orbán Viktor: A magyarokon is múlik, mikor csatlakozhat Ukrajna az EU-hoz + videó

– Sok százezer magyar család kerülne nagyon nehéz helyzetbe, ha Ukrajnát felvennék az EU-ba – mutatott rá Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában.

A kormányfő szerint az ukrán csatlakozás nem jelentene előnyt Magyarországnak, sőt komoly gazdasági visszaesést hozna magával. – Ha Ukrajnát felvennék, és ezzel jól járnánk, akkor örömmel mondanánk igent, de Magyarország ezzel nem járna jól – mondta a miniszterelnök.

Munkahelyek, bérek, mezőgazdaság: minden veszélybe kerülne

A kormányfő részletesen kifejtette, milyen következményei lennének Ukrajna csatlakozásának. Úgy látja, a magyar munkaerőpiac összeomolhat, „levernék a béreket Magyarországon, a teljes foglalkoztatottság is köddé válhat”. Hozzátette: a magyar mezőgazdaság is súlyos veszteségeket szenvedne el, „nagyságrendi zsugorodáson menne keresztül”.

Ráadásul szerinte Ukrajna uniós tagsága jelentős pénzügyi átrendeződést is okozna.

Az uniós források mind oda mennének, Magyarország pedig befizetővé válna, így a magyar pénzek is Ukrajnába mennének

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Brüsszeli nyomás és belpolitikai vita

Orbán Viktor szerint „egész Európába kiment a parancs Brüsszelből”, minden, az Európai Bizottságot támogató párt az ukrán csatlakozás mellett kampányol. Megjegyezte: Magyarországon is élő vita ez, az ellenzék támogatja Ukrajna felvételét, a kormány viszont elutasítja.

Úgy látja, „jobb, ha nem engedik, hogy eljusson Ukrajna uniós csatlakozása egy olyan fázisba, ahol már nem tudják megállítani”, mert akkor

Magyarország „hosszú időre gyarmati sorba kerülne”.

Orbán beszélt arról is, hogy szerinte Brüsszel a csatlakozási folyamaton keresztül próbálja befolyásolni a magyar belpolitikát is. A Tisza Pártot is azért támogatják, hogy „teljesítse Brüsszel elvárásait”, többek között Ukrajna katonai támogatását és uniós csatlakozását.

A magyaroktól is függ Ukrajna csatlakozása

A miniszterelnök szerint jelenleg két tábor van Európában: a háborúpártiak, akik növelni akarják az ukrajnai támogatást, és a békepártiak, mint Magyarország és Szlovákia. – Ez reménytelen, vezetői hiba, nem életképes gondolat – mondta a háborúpártiakról, hozzátéve, hogy

idő kérdése, és be kell fordulniuk abba az utcába, ahol a békepárti országok a békét akarják elérni.

Orbán Viktor tehát Ukrajna uniós csatlakozását nemcsak gazdasági, hanem politikai és szuverenitási kérdésként is kezeli, és világossá tette, hogy a jelenlegi magyar kormány ebben a kérdésben nem fog engedni.

Hogy Ukrajna mikor lesz uniós tag, az tőlünk, magyaroktól is függ – jelentette ki a miniszterelnök.