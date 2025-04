Rapid délelőtt – Paktum a fővárosban + videó

Kollégáink szerint ezen senki sem lepődött meg, ugyanis fenn kell tartani azt a látszatot, hogy a fővárost vezetik és kormányozzák. Bálint Botond szerint rejtetten a Demszky-éra folytatódik a fővárosban. A paktum lényegét úgy fogalmazta meg kollégánk, hogy a Tisza Párt frakciója nem tud sokat hozzátenni a Fővárosi Közgyűlés működéséhez, amit Magyar Péter is tud, és „szavazógépnek” tartja saját alakulatát, ellenben a DK-nak van holdudvara és támogatottsága a fővárosban.

Munkatársaink hozzátették azt is, hogy a tiszások korábban azt mondták, a Fővárosi Közgyűlésben megmutatják azt, hogy milyen a rendszerváltás, és majd 2026-ban nagyban is ezt teszik. Mivel eddig semmit sem tudtak letenni az asztalra, nincs városvezetési tapasztalatuk, ezért is hangzik ijesztőnek, ha így szeretnének egy egész országot irányítani. Kiemelték azt is, hogy a Tisza Párt szempontjából a főváros egy totális kudarc, és a túlélésre hajtanak. Vélhetően azok a Tisza Párthoz közeli emberek, akik bekerülnek cégekbe, azért lehetnek ott, mert a tiszás képviselők úgy szavaznak, ahogy azt Karácsonyék és a DK elvárja tőlük, így egyfajta kifizetőhelyekként működnek ezek a pozíciók.

Közben a Magyar Kétfarkú Kutya Párt bejelentette, hogy önállóan indul a 2026-os országgyűlési választásokon. Kérdés, hogy vajon sikerül-e megugraniuk az ötszázalékos bejutási küszöböt. Bővebben erről is a Rapid délelőtti adásában.