Mindent vitt a Tiszánál a Fidesz, megfutamodott Magyar Péter pártja + videó

A Tisza partján tarolt a Fidesz a vasárnapi időközi választáson, a kormánypártok tiszafüredi jelöltje a szavazatok 92 százalékát gyűjtötte be – számolt be a Hír TV. Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere kijelentette: a kormány támogatásának köszönhetően az elmúlt években nagyon sokat fejlődött Tiszafüred. A választói bizalom mögött nagyon kemény munka van, ezt tükrözi vissza a tavaly júniusi, illetve a mostani időközi választás eredménye is.

Az emberek meghálálják, hogy a kormánnyal közösen nagyon sok munkát elvégeztünk, sokat fejlődött a város, Tiszafüreden tényleg észrevehető a látványos fejlődés

– mutatott rá.

Megfutamodott Tiszakécskén a Tisza Párt

– mondta Tóth János, a település polgármestere. Felidézte: az ellenzéknek esélye sem volt. Közel 74 százalékot kapott a Fidesz jelöltje, durván 25 százalékot a Második Reformkor jelöltje.

– A Tisza Párt nem igazán nyilvánult meg, egy-két alkalommal voltak helyben, szórólapokat szórtak szét alkalmanként. Egyszer még egy interjút is sikerült nekik adni, de nem gondolták, hogy én vagyok a polgármester. Nagyon érdekes kis szituáció alakult ki, szórólapot adtak át, és mondtam, hogy szeretnék bemutatkozni, én vagyok Tóth János, a város polgármestere. Érdekes módon gyorsan vége lett az interjúnak – fogalmazott a település vezetője.