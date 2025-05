Az egyetemek forrásmegvonásának fenntartása mellett, Orbán Balázs doktorija ellen érveltek az akadémikusok

A rendszeresen a kutatóhálózat reformja ellen ágáló Akadémiai Dolgozók Fórumának (ADF) több oszlopos tagja is előadást tartott az eseményen. Lőrincz Viktor, a csoport elnöke több állítást is megfogalmazott, amelyből egyértelműen kiderült, a kutatóhálózat átalakításával kapcsolatos egyik legnagyobb problémája az ADF-nek, hogy ezentúl teljesítményhez kötnék a források kiosztását.

A reformellenes aktivista emellett kritikát fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy nemrég a HUN-REN vezetősége egy nemzetközi értékelési folyamatnak vetette alá a teljes kutatóhálózatot, amelyből kiderült, az egyes csoportok és kutatók milyen eredményekkel végezték a munkájukat.

Az ADF elnökségi tagjaként Bán-Forgács Nóra is felszólalt, aki az akadémiai ingatlanvagyon eladásával kapcsolatban továbbra is azt a hamis állítását hajtogatta, amelyet a tegnapi napon Freund Tamás, az MTA elnöke is cáfolt. Bán-Forgács érvelése szerint ugyanis az akadémiai kutatóhálózat ingatlanjainak értéke 130 milliárd forint, az állam viszont mindössze 80 milliárd forintot hajlandó kifizetni érte.

A valóság ezzel szemben az, hogy a 130 milliárdos összeg úgy jött ki, hogy az MTA felkért egy céget, amely a teljes ingatlanvagyont úgy mérte fel, mintha az nem lenne célhoz kötött, és nem lenne jelenleg is használatban.

Tehát a valóságban az ingatlanok értéke a becslésben meghatározottnál jóval kisebb.

Az esemény végén a szervezők, vagyis az Akadémiai Dolgozók Fóruma, az Oktatói Hálózat és a Stádium 28 Kör egy közös nyilatkozat elfogadása mellett döntött, amelyben védelmükbe vették az állításuk szerint Budapestről elüldözött CEU-t, illetve követelték az egyetemi kuratóriumok átalakítását az uniós követeléseknek megfelelően. Fontos azonban megjegyezni, hogy amennyiben ezen követelésnek eleget tenne a kormány, abban az esetben az egyetemek kuratóriumának tagságába beülhetnének olyan nemzetközi szervezetek képviselői is, mint a Transparency International.