Bakondi György: A Patrióták migrációs programja irányadó lesz a következő években

A Patrióták migrációs programja irányadó lesz a következő években – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en pénteken.

Bakondi György kifejtette, az Európai Unió migrációs politikája nem változott, még mindig a paktumban és a kvóták szerinti elosztásban látják a megoldást; de több tagállam egyénileg vagy csoportosan elkezdett nemzeti megoldásokat kialakítani, és a Patrióták csoportjához tartozó pártok is hangsúlyozzák a változás szükségességét.

Az olaszok például albán táborokba szállítják a kiutasításra várókat; a törökök már nemcsak a szír és az iráni, hanem a görög határ felé is falat építettek; vannak közös olasz–szlovén–horvát rendőri akciók; ahogyan a magyar és az osztrák rendőrök is közösen ellenőrzik a bolgár–török határt – sorolta.

A németek igyekeznek a határellenőrzést is visszaállítani, ami a schengeni belső határokat is fenyegeti. Változott az iráni bevándorláspolitika is, ők elkezdték visszatelepíteni az afgán menekülteket Afganisztánba; a Tunéziából és Líbiából útnak indulók pedig már nem Olaszország felé mennek elsősorban, hanem valamelyik görög szigetet célozzák meg – tette hozzá.

Bakondi György reményét fejezte ki, hogy ezek a nemzetállami megoldások az Európai Tanács ülésein keresztül befolyásolni fogják az EU migrációs politikáját.

A belbiztonsági főtanácsadó arról is beszélt, hogy továbbra is nagy a migrációs nyomás a déli határon: tavaly 1300 határsértőt fogtak el, az idei év azonos időszakában 6100-at. Bosznia, Horvátország, Szlovénia és Olaszország irányából érezhetően visszatértek az illegális bevándorlók a magyar–szerb határra, és valamennyien embercsempészbandák segítségével érkeznek.

Bakondi György hozzátette, a szervezett bűnözéssel együtt visszatértek az erőszakos cselekmények is:

néhány napja egy migráns meghalt, amikor tüzet nyitottak a rendőrökre, akik visszalőttek.

De találtak sorozatlövő fegyvereket menekülttáborokban is, és két holttestet Szabadka térségében.