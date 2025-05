Kiadják a Beatrice, a P. Box és a gitárkirály különleges felvételeit

Folytatja a magyar rockzene múltját feldolgozó lemezek megjelentetését az idén 20 éves fennállását ünneplő Moiras Records.

Az elsősorban vinylekre szakosodott kiadó gondozásában most több CD is elérhető lesz. A 2005 óta működő Moiras Records gondozásában a héten a Beatrice, a Pandora’s Box, Radics Béla és a V’73 ritka felvételei jelennek meg CD-n, ősszel pedig Szabó Gábor, a néhai világhírű dzsesszgitáros 1978-as budapesti koncertjének anyaga jön ki LP-n.

– A Beatrice, a P. Box, Radics Béla és a V’73 lemezei 2019 és 2022 között vinylen már megjelentek, ezek elsősorban koncertfelvételek a hetvenes-nyolcvanas évekből. A CD-kiadásról az eladási példányszámok, illetve a hozzám eljutott kérések, igények alapján döntöttem, ezúttal elsősorban a Moiras húszéves évfordulója miatt.

A négyből három ősszel exkluzív kivitelben, 100-100 példányban LP-n is újra megjelenik, várhatóan színes korongon és fényképmelléklettel

– mondta Kovács László, a kiadó vezetője.

A Taurus együttes tagjai, Balázs Ferenc, Som Lajos, Radics Béla és Brunner Győző 1972-ben (Fotó: MTI/Bara István)

Mint fogalmazott, a CD formátum piaca napjainkra egyre kisebb, ezért a Moiras profilja nem változik, továbbra is az LP-k maradnak a fókuszban.

– Vinyllemez reneszánsz ide vagy oda, az én vízióm, hogy a fizikai hordozók a jövőben még inkább a zenehallgatás luxusát fogják jelenteni. Magyarországon 2023-ban 170 LP jelent meg, ami nagy szám, de csalóka, mert ezek a kiadványok csak néhány száz példányban kerülnek piacra – tette hozzá Kovács László.

Exkluzív Radics Béla-felvétel

A Moiras 2005 óta 51 vinyl lemezt jelentetett meg. A magyar kincsekre, többségében korábban kiadatlan felvételekre specializálódott label korongjai a hatvanas évektől kezdve a jelenig ívelik át a hazai zenetörténetet. Radics Béla Aranyalbum című lemeze a gitáros király 1968 és 1978 közötti rockos időszakát idézi meg, négy formáció (Sakk-Matt, Tűzkerék, Taurus, Alligátor) felvételeivel. A válogatás fő szempontja volt, hogy minél több legyen hallható Radics gitárjátékából. Radics 1982-ben, 36 évesen halt meg, életében mindössze két kislemeze jelent meg a Taurusszal.

A CD változatra bónuszként felkerült egy 1972 nyári koncertfelvétel, amelyet a Dunán, Budapest és Szentendre között közlekedő Táncsics nevű hajón rögzítettek amatőr körülmények között, itt játszott akkor a Taurus. Som Lajos szerzeményének címe: Ki arcán csillagot visel

– mondta a kiadó vezetője.

Magyar progrock különlegesség

Az 1973 és 1977 között létezett, instrumentális progresszív rockzenét játszott V’73 gyakorlatilag az Emerson, Lake & Palmer magyar megfelelője volt, virtuóz zenészekkel és előadásmóddal. A Seven Pieces For Keyboards, Bass Guitar And Drums című anyag, amelyen koncert- és demófelvételek szerepelnek, első alkalommal mutatja be CD-n a csapat muzsikáját.

– A V’73 zenéje mai füllel is izgalmas, értékes produkció.

A csapatban Lerch István billentyűs hangszereken, Sáfár József basszusgitáron játszott, Herpai Sándor pedig dobolt.

A V’73-nak annak idején mindössze másfél kislemeze jelenhetett meg, illetve olyan populáris előadókat kísértek, mint Kovács Kati, Delhusa Gjon vagy Ihász Gábor – jegyezte meg Kovács László. Lerch és Herpai 1977-ben alapító tagja volt a Demjén Ferenc énekével sikeressé vált V’Moto-Rocknak.

Eddig kiadatlan Beatrice és P. Box koncertfelvételek

A Beatrice Támadás! című CD-jén az a koncertfelvétel szerepel, amely az Omegával és a Locomotiv GT-vel közös esten készült 1980 szeptemberében a Kisstadionban. Az erősen megvágott hanganyagból 1980 végén egy közös bakelit jelent meg, a Hungaroton 2004-ben CD-n is kiadta a felvételt néhány bónuszfelvétellel, de

a teljes, negyvenperces Beatrice-szett most először hallható CD-n.

A negyedik most megjelenő CD a nyolcvanas évek elejének vezető hard rock együttese, a Pandora’s Box kiadatlan, keverőpultos koncertfelvétele 1983 szeptemberéből a Budai Ifjúsági Parkból. A P. Boxban ekkor már Vikidál Gyula énekelt, a csapat a felvételen főleg az abban az évben kiadott második albuma anyagát játssza.

Szabó Gábor In Budapest Again című koncertfelvétele fordított utat jár be a Moirasnál. Az 1956 után Amerikába távozott, és ott ismertté vált magyar dzsesszgitáros 1978-ban a budapesti Hilton Szállóban népszerű hazai dzsesszzenészekkel közös koncertet adott; az anyag 2018-ban CD-n jelent meg, idén ősszel pedig vinylen is elérhető lesz. Az új dizájnnal megjelenő lemezen mások mellett Babos Gyula (gitár), Másik János és Lerch István (billentyűs hangszerek) kísérték Szabó Gábort, aki 1982-ben hunyt el.