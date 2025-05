Karácsony miatt nem utazhatnak ingyen az édesanyák a BKK járatain

– Ha rajtunk múlna, akkor most már minden kisgyermekes édesanya ingyen utazna a BKK járatain. Sajnos a baloldal nem akarja ezzel támogatni a családokat – mondta lapunknak Janó-Veilandics Franciska, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője. Hozzátette: annak viszont örülnek, hogy a kedvezményes bérlet kiváltását könnyebbé teszik.

Ez a Fidesz–KDNP javaslatában is szerepelt, de sajnos a Fővárosi Közgyűlés csak Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom) javaslatáról szavazott, amely nem tartalmazta az ingyenessé tételt.

– Az egyszerűség és az ingyenesség között jelentős különbség van. Az ingyenesség lett volna a legegyszerűbb megoldás. Valamiért a Fővárosi Közgyűlés többsége ezt nem támogatta, inkább azt találták megfelelőnek, ha Vitézy javaslatával teljesen felülírják a miénket – húzta alá a fővárosi képviselő. Janó-Veilandics Franciska arról is szólt, hogy a magyar kormány családtámogatási rendszere egyedülálló, és a gyermekvédelemre is kiemelt hangsúlyt helyeznek. Ismert: a magyar kormány szigorította a gyermekvédelmi törvényt, amelynek alapján a gyermekekre tekintettel nem lehet a korábbi formájában megtartani a Budapest ­Pride-ot. – Emiatt sajnálatos módon kereszténygyalázás kezdődött a fővárosban. Barabás Richárd (Párbeszéd–Zöldek) ámokfutása példátlan: először a szivárvány színeivel akart kivilágíttatni egy templomot. Nem jött össze, ezek után visszataszító plakátkampányba kezdett, amely alapvetően az szja egy százalékának az egyház számára való felajánlása ellen kampányolt, de egyúttal a frakcióvezető úrnak sikerült pedofilnak címkézni az összes papot is – sorolta a kereszténydemokrata képviselő, aki nyíltan kimondta:

Barabás Richárd szerinte uszít a keresztények ellen.

– Ezt nemcsak Budapesten teszi, hanem országjárásba is kezdett. Szomorú, hogy a főpolgármester hagyja, hogy a frakcióvezetője bosszúhadjáratot indítson a keresztények ellen a pride tiltása ­miatt. Az uszítás következménye lehet az is, hogy ismét letörték a kőkeresztet a Margit hídon. Ezzel szeretnének szavazatokat nyerni? – tette fel a kérdést. Hozzáfűzte: a népszámláláson 2,8 millióan vallották magukat katolikusnak.

– A katolikus egyház sokkal többről szól, mint a hitéleti tevékenységről. Az egyháznak vannak szociális intézményei, anyaotthonai, iskolái, óvodái, bölcsődéi és drogrehabilitációs intézményei is. Tehát amikor az emberek adójának egy százalékát kérik, ezeket az intézményeket is támogatják. Arról nem beszélve, hogy Budapest turisztikai látképéhez hozzájárul a Szent István-bazilika vagy a Mátyás-templom is – zárta a beszélgetést Janó-Veilandics Franciska.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)