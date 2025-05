Elképesztő kincsekre bukkantak a Balatontól a Dráváig

Ha a kincskeresés a hobbija, jó helyen jár, ugyanis az elmúlt időszakban több olyan programot szerveztek, amelyeken kincsek után lehet kutatni. Nem érdemes egyedül elindulni, ugyanis illegális fémkeresőkkel is találkozhat útközben, akik a vármegyét kifosztják, amit találnak, azt elcserélik egymás között, eladják gyűjtőknek a feketepiacon. Ezek a leletek nem kerülnek be a múzeumokba. Huszár Péter, a Rippl-Rónai Múzeum régésztechnikusa a jelentkezésről és a részletekről a Sonline cikkében számol be, amelyet ide kattintva olvashat el.