Ilyen hatással lehet Gyurcsány távozása a baloldali állóvízre

– Gyurcsány Ferenc távozásával legfeljebb a párterőtér alakulhat át némileg, de az is korlátozott mértékben, hiszen a Demokratikus Koalíció támogatottsága valamivel a parlamenti bejutási küszöb alatt mozgott az elmúlt időszakban – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Zila János annak kapcsán, hogy a DK alapítója csütörtökön bejelentette, minden politikai tisztségéről lemond, és visszavonul. A DK vezetője azt közölte, hogy

lemond a DK elnöki tisztségéről, lemond frakcióvezetői posztjáról, országgyűlési képviselői mandátumáról, visszavonul a közélettől, továbbá a választásokon sem indul 2026-ban.

Dobrev Klára ezzel egy időben azt jelentette be, hogy indul a párt elnöki tisztségéért, mondván, a változás lehet jó is, a változás jelenthet lehetőséget is, mert nem minden rossz, ami ismeretlen. Dobrev tudatta azt is, az elnökválasztásig tartó átmeneti időszakban a pártot Molnár Csaba ügyvezető alelnök irányítja.

Gyurcsány Ferenc meglepő döntése kapcsán az Alapjogokért Központ elemzője úgy fogalmazott,

a szereplők cserélődnek ugyan, a pártrendszert meghatározó fő politikai törésvonal azonban nem módosul.

– Az egyik oldalon továbbra is azok állnak, akik szoros kapcsolatot ápolnak a brüsszeli elittel, vagyis az önállóságuk korlátozott, ami nagyban meghatározza a cselekvésük tartalmát is, a másik oldalon pedig az a nemzeti erő, amelyik a választók támogatására alapozva kész konfrontálódni Brüsszellel – vélekedett az elemző.