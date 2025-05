Kapaszkodjon, mert úgy érezheti, végtelenített hullámvasúton ül a következő napok időjárása miatt

Kihívást jelent a pollenhelyzet is, ugyanis a nyírfa és a fűfélék pollenje továbbra is magas koncentrációban van jelen a levegőben. Ennek kedveznek a száraz, meleg napok, az esőzés átmenetileg enyhítheti a tüneteket. A Köpönyeg cikkében részletesen is elolvashatja, hogyan alakul a hét időjárása, és azt, hogyan könnyítheti meg a mindennapjait, ha allergiás vagy frontérzékeny.