Teljes mellszélességgel Kollár Kinga mellett áll a fővárosi balliberális tömb

Nem ez az első eset, hogy a jogállamisági normákra fittyet hányó módszerekkel igyekszik Baranyi Krisztina mosdatni a Tisza Párt képviselőjét, Kollár Kingát.

Korábban a Baranyi Krisztina vezette bizottság nem nyilvános előterjesztésből előre kiderült, hogy Baranyi Krisztina a képviselők és az összeférhetetlenségi indítványt benyújtók meghallgatása előtt döntött arról, hogy a képviselő nem bűnös, függetlenül attól, mi történt a bizottság ülésén. Az erről szóló dokumentumot akkor meg is szerezte a lapunk, amelyből tökéletesen kirajzolódik,

kommunistákat megszégyenítő módszerekkel dolgozik a Baranyi Krisztina vezette bizottság.

A döntés meghozatalához egyszerű többségre van szükség, a bizottságban pedig jócskán felülreprezentáltak a városvezető koalíció pártjainak képviselői, így egyelőre úgy tűnik, hogy különösebb probléma nélkül képes lesz a Baranyi-bizottság felmenteni Kollár Kingát.

Mindemellett Baranyi Krisztina többszörösen is szívességet tett Kollár Kingának annak érdekében, hogy biztosan a legkevesebb fejfájást okozva tudják elsimítani a politikus hazaáruló kijelentéseit. Így vált az eredetileg nyílt ülés zárttá, majd került át a hétfőről május 30. péntek délelőttre, hogy Kollár Kinga is meg tudjon jelenni. Magyar Péter képviselőjének a hétfői időpont ugyanis nem volt megfelelő, mert akkor Brüsszelben kell tartózkodnia, hiszen a fővárosi mandátuma mellett EP-képviselőként is tevékenykedik.