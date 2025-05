Tavaly is dőlt a külföldi támogatás a hazai politikai élet befolyásolására

Dőlt a külföldről érkező pénz a múlt évben is az egyik meghatározó hazai álcivil szervezethez, az Ökotárs Alapítványhoz. Amint arról a Magyar Nemzet hétfőn már beszámolt, közel egymilliárd forint bevételt könyvelt el az egyébként Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok által is finanszírozott NGO. A 2024-re vonatkozó gazdasági beszámolójukból kiderül, a 937,3 millió forintból 66 millió volt valamilyen adomány, míg mintegy 788,5 milliót támogatás formájában kapta a USAID-botrányban is érintett szervezet.

A támogatások egyik küldője: Soros György. Forrás: YouTube

A csaknem egymilliárd forint jelentős része egyértelműen külföldi, méghozzá jól behatárolható forrásból származott. Nemzetközi támogatások címszó alatt összesen 554,5 millió forintot jelöltek meg, amiből 519,8 millió forintot EU-s és más államtól, nemzetközi szervezettől, és 34,6 milliót külföldi civil szervezettől kaptak.

Mindez igazolja, amit a Szuverenitásvédelmi Hivatal részben a Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja által az év elején feltárt USAID-botrány magyarországi vonatkozásairól megállapított. Ennek egyik sarokpontja, hogy az Ökotárs Alapítvány kulcsszerepet játszott az elmúlt évtizedekben az Egyesült Államokból, illetve az Európai Bizottságtól érkező pénzek elosztásában. Erről Lánczi Tamás, a hivatal elnöke beszélt a Magyar Nemzetnek adott interjúban. Mint kifejtette, az Ökotárs Alapítvány egy aggregátorszervezet, azzal a feladattal, hogy a külföldről, politikai nyomásgyakorlásra érkező pénzeket befogadja, és továbbossza a támogatásokat a hálózati szervezetekhez. A finanszírozási csatorna végén pedig aktivistacsoportok és propagandaoldalak állnak – fűzte hozzá Lánczi Tamás.