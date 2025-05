Tizenkét év után is megvédte a trafiktörvényt Lázár János

– Minden magyar vállalkozót pártállástól függetlenül támogatok, mert magyarok munkájából a magyaroknak haszna kell legyen – mondja Facebookra feltöltött videójában Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter a trafiktörvényről szólva elmondta: volt hozzá köze, mert ő volt a beterjesztője. Mint kifejtette, ma Magyarországon ötezer embernek van trafikja, és amit korábban a Tesco vitt el, meg a pláza, meg a Lidl, azt most magyar emberek viszik el.

Azt is mondta, az utóbbi években olyan emberrel, akinek ezzel problémája lett volna, még nem találkozott.

Fogalmam sincs, hogy a miskolci trafikosok tiszások, DK-sok vagy fideszesek. Nem is érdekel

– mondta. Hozzátette: őt az érdekli, hogy akár tiszás, akár DK-s, akár fideszes, hozzá kerüljön a pénz, ne a multikhoz. Úgy véli: a magyar vállalkozókat támogatni kell, de elfogadja, ha ezzel a valakik nem értenek egyet. – Ha lesz egy kormányváltás, akkor majd odaadják az országot a nyugatiaknak trafikostul, bankostul, benzinkutastul, áramszolgáltatóstul – vetítette előre Lázár.

Mint ismert: 2013-ig minimális állami kontroll mellett csaknem 43 ezer árusítóhelyen (szupermarketekben, benzinkutakon, vendéglátóipari egységekben stb.) lehetett hazánkban dohányterméket venni. Aztán a trafiktörvény alapján 2013. július 1-jétől a nemzeti dohányboltoké lett az értékesítési monopólium.

A dohány-kiskereskedelem egyébként 1867-től 1945-ig is állami engedélyhez kötött tevékenység volt, és a két világháború között a trafikkoncesszió például a hadiözvegyek és a hadiárvák jövedelemhez juttatásának eszköze volt. Napjainkban a nemzeti dohányboltok mintegy 18 ezer család megélhetését biztosítják.

A trafiktörvény a dohánytermékek kiskereskedelmének szabályozásán túl a fiatalok dohányzásának visszaszorítását is célozza. Biró Marcell, a dohányipar felügyeletét is ellátó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának korábbi elnöke nemrég arról számolt be, hogy a törvény bevezetése óta a rendszeresen dohányzó 18 éven aluliak száma a felére csökkent Magyarországon.

Borítókép: Lázár János (Fotó: MTI/Bús Csaba)