Ma kezdődnek az érettségi vizsgák

A magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival kezdődik a 2024/2025-ös tanév május–júniusi érettségivizsga-időszaka május 5-én – közölte az Oktatási Hivatal.

A közlemény szerint a következő hetekben 1157 helyszínen várhatóan több mint 142 ezren érettségiznek, a vizsgákat május 5. és július 2. között a középiskolák és a kormányhivatalok szervezik, lebonyolításukban 3385 érettségivizsga-bizottság működik közre.

Az írásbeli vizsgákat május 5–23. között rendezik meg, elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor, a mai napon ebből a tárgyból középszinten 77 972, emelt szinten pedig 2278 tanuló ad számot tudásáról – jelezték.

A következő napon matematikából középszinten 73 318-an, emelt szinten 7798-an érettségiznek, május 7-én történelemből középszinten ­72 834, emelt szinten 8484 diák vizsgázik, ezután az idegen nyelvi vizsgák következnek: május 8-án angol nyelvből középszinten 46 788-an, emelt szinten 27 742-en; május 9-én német nyelvből középszinten 11 096-an, emelt szinten 3061-en érettségiznek. Felhívták a figyelmet arra, hogy

a vizsgák jogszabályban rögzített időpontjai elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján is. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3. és 11., a középszintű szóbelik június 16. és július 2. között lesznek.

A vizsgaidőszakban összesen több mint 71 ezer végzős középiskolás érettségizik, és rendes érettségi vizsgából lesz a legtöbb: a végzős tanulók 233 607 ilyen vizsgát tesznek majd (az összes megméretés 58 százaléka). A már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők több mint 5100 ismétlő vagy kiegészítő vizsgára jelentkeztek (a vizsgák több mint 1,3 százaléka), az előre hozott vizsgák száma 139 721 (a vizsgák 35 százaléka), a szintemelő vizsgák száma 15 733 (a vizsgák majdnem négy százaléka), míg a pótló- és javítóvizsgáké együttesen 3595 – áll a közleményben.

Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az érettségik mellett a napokban a szakképzésről is beszélt. Kiemelte: a szakképzés gyakorlatorientáltabb lett, sokan tanulnak duális képzésben. Ebben a képzési formában a vállalatoknál szerezhetnek tapasztalatot, gyakorlatot a diákok, akik számára a 160 ezer forintos munkabér is elérhető. Kiemelte, a technikumokat és a felsőoktatást összekötő folyamat is elindult az úgynevezett okleveles technikusi képzéssel.