Magyar fiatalok vehetik be Brüsszelt, ezt kell tenniük érte

A Nemzetek Európája karrierprogramban nyújtott képzés gyakorlatiassága abban mutatkozik meg, hogy az uniós tárgyakat olyan oktatók tanítják, akik közelről ismerik ezeket – mondta lapunknak Prőhle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) jövőre hatodik alkalommal induló program igazgatója. Mint a vezető hangsúlyozta,

a képzésen órákat ad Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, aki korábban uniós biztos is volt, Fóris György, a Bruxinfo alapítója, aki pontosan ismeri az európai gépezet működését a sajtó szemszögéből, valamint itt tanít Győri Enikő, az Európai Parlament egyik magyar képviselője.

– Az oktatók részben a felsőoktatásból jöttek, hiszen ott vannak az NKE professzorai Gazdag Ferenc és Koller Boglárka személyében, részben pedig olyan puskaport szagolt, európai ügyekben jártas szakemberek, akik pontosan tudják, hogy a gyakorlati szempontok hogyan működnek az Európai Unióban – jelentette ki az igazgató.

Gyakorlatias képzés

Prőhle Gergely hangsúlyozta: a képzésen olyan gyakorlatias tudásra lehet szert tenni, ami segít az európai ügyekben való eligazodásban, szakmai háttérre való tekintet nélkül. A résztvevők gyakorlatorientált, az elméleti ismereteket is felfrissítő, különböző szakmai hátterű embereknek biztos tudást nyújtó kurzuson tanulhatnak. Az európai intézményrendszerben gyakran keresnek a közgazdászoktól és jogászoktól eltérő tudású szakértőket, volt már gyógyszerész és biológus hallgatójuk is.

A programigazgató kiemelte: az időbeosztást úgy alkották meg a képzésen, hogy az munka mellett elvégezhető legyen, ezenfelül a résztvevők havi százezer forint ösztöndíjat kaphatnak. A bekerüléshez teljesíteni kell a felvételi vizsgát, illetve a képzés végén le lehet tenni az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) versenyvizsgáját, amire az oktatás felkészít.

Ez azért fontos, mert ennek a teljesítése teremti meg a lehetőséget, hogy a jelentkező bekerüljön az európai intézményrendszerbe.

Az EU nemrég megreformálta az EPSO-versenyvizsgát, amelynek vannak tárgyi tudást mérő részei, valamint a logikus gondolkodást próbára tevő elemei. – Az NKE-n már a felvételinél valami hasonlót alkalmazunk, de nyilván nem olyan szaktudást várunk el, mintha a jelentkezők már elvégezték volna ezt a képzést. Megadjuk az irodalomjegyzéket, így pontosan tudható, hogy milyen kérdésekre lehet számítani, és ezek mellé jönnek az olyan típusú logikai feladatok, mint amilyenekre az európai intézményrendszerbe kerüléshez szükséges versenyvizsgán számíthatnak – ismertette Prőhle Gergely.

A jelentkezés feltételei

A programigazgató leszögezte: Magyarország elkötelezett tagja az EU-nak, amit az is jelez, hogy az NKE az Európai Uniós Ügyek Minisztériumával együtt indította el ezt a képzést. A programra jelentkezhetnek pályakezdők, az államigazgatásban dolgozók, valamint azok is, akik most egészen más szakterületen vannak, illetve jöhetnek végzős hallgatók. A jelentkezés feltétele a felsőfokú végzettség – kivéve a végzősök esetében –, a felsőfokú angol nyelvtudás, valamint az, hogy az államigazgatáson kívülről érkezők 35 év alattiak legyenek.

– Ezt a kurzust mindenkinek ajánljuk, aki az EU intézményrendszerében szeretne elhelyezkedni. Fontos, hogy képzett, a hazai és az uniós viszonyokat egyaránt ismerő fiatalok, pályakezdők, szakemberek vegyenek részt az európai intézmények munkájában, akik értik, hogy merre megy a világ, látják a magyar, illetve az európai érdeket, és ezt a kettőt közös nevezőre tudják és akarják hozni.

Az NKE-nek az a hivatása, hogy a magyar állam működése szempontjából érintett területeken kiváló szakembereket képezzen – fogalmazott Prőhle Gergely.

A képzésről bővebben az NKE honlapján lehet információt szerezni, ha pedig valaki máris jelentkezne, akkor ide kell kattintania.