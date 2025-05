Marad a szeszélyes, felhős időjárás

Délnyugaton csak lassan csökken a felhőzet, sőt a határ mentén tartósan borult maradhat az ég, ott szemerkélő eső, szitálás még délután is előfordulhat – olvasható a Hungaromet.hu előrejelzésében. Másutt fokozatosan gomolyosodik a felhőzet, illetve gomolyfelhők képződnek, így többórás napsütés is várható, és az északkeleti tájakon helyenként záporok is kialakulhatnak. Az északi, északkeleti szél napközben olykor megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl a levegő.

Fronthatás nincs, de a hajnali hűvös még okozhat gondokat

Nem várható jelentős fronthatás, így a frontérzékenyek közérzete kedvezően alakulhat – írja a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében. Az időjárás jelenleg nem valószínűsíti olyan tényezők megjelenését, amelyek érdemben befolyásolnák az egészségi állapotot, így a legtöbb panasz enyhülhet vagy akár teljesen meg is szűnhet. Ugyanakkor a hajnali hideg és helyenként élénk szél hatására előfordulhat fejfájás az érzékenyebbeknél, valamint az ízületi fájdalmakkal élők is fokozott kellemetlenségeket tapasztalhatnak.