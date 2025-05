Rapid délelőtti friss – Szürkezónában Ruszin-Szendi tevékenysége + videó

Továbbra sem egyértelmű, hogy miért ápolt mély kapcsolatot az ukrán szervekkel a volt vezérkari főnök. Ruszin-Szendi Romuluszról szinte naponta derül ki, olyasmivel foglalkozott, amely regnálása alatt nem lett volna az ő feladata, nem a kormány álláspontját képviselte ügyek mentén. Tevékenysége egyelőre szürkezónában van, mindenki a vizsgálatok eredményét várja.

Meg sem szólal Magyar Péter a parajdi sóbánya katasztrófájának ügyében, holott korábban Nagyváradig gyalogolt, hogy elmondhassa, mennyire szereti az erdélyi magyarokat. Most viszont még egy posztot sem ért meg neki, amelyben együttérzését fejezné ki. Ellenben a magyar kormány mindenben Parajd segítségére siet.

Ma délelőtt elkezdődött a CPAC Hungary, azaz a konzervatívok seregszemléje Budapesten. A rendezvény egyre nagyobbra nő, most is nemzetközi szinten elismert nevek szerepelnek a rendezvényen. Kollégáink szerint az esemény nagyon jót tesz a hazai belpolitikai életnek és Magyarország ázsióját külföldön is növeli.