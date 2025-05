Támadnak a jedik: ma van a nemzetközi Star Wars-nap

A Star Wars-rajongók számára különösen fontos május 4-e, ugyanis a galaxison átívelő rajongói közösség ünnepe a filmekben használt „Az erő legyen veled!” eredetileg, angol nyelven így hangzik: „May the force be with you!”, aminek nagyon hasonló a hangzása ahhoz, hogy „May the fourth be with you!” (Május negyedike legyen veled!)

Így a nemzetközi Star Wars-napot minden év május negyedikén tartják a Csillagok háborúja sorozat rajongói.

Az ünnephez ugyanakkor Margaret Thatcher 1979-es megválasztásának is van némi köze. Miután megnyerte a brit választásokat, és ő lett az ország első női miniszterelnöke, győzelmének megünneplésére Thatcher konzervatív pártja féloldalas hirdetést tett közzé a The London Evening News 1979. május 4-i számában, amely így szólt:

May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations! (Május negyedike legyen veled, Maggie! Gratulálunk.)

A nemzetközi Star Wars-napot az egész bolygón évek óta ünneplik, de a hivatalos ünnepnaptárba csak 2019-ben iktatták be a kaliforniai törvényhozók. A mai napot az egész bolygón – meg talán még azon is túl – ünneplik vetítésekkel, klubrendezvényekkel és új filmbemutatókkal.

Két évvel ezelőtt Orbán Viktor is tett egy apró kikacsintást a nemzetközi Star Wars-nap alkalmából, a budapesti CPAC Hungary rendezvényén így köszönt el hallgatóságától: „ha már úgy esett, hogy május negyedikén találkozhatunk: May the Force be with you!”

Borítókép: Star Wars- és lézerkardrajongók találkozója a Hősök terén 2024-ben. Fotó: Teknős Miklós