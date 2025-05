Szembeköpte a gyermekbántalmazásban érintett szülőket a baloldal

Miért 2025-ben került napvilágra ez az ügy? – tette fel a kérdést Újbuda polgármestere az Újbudai Televízió adásában, aki szerint

egy politikai lejárató akció azoknak a szülőknek a panasza, akik a rendőrséghez fordultak, miután egy agresszív kisgyermek súlyosan bántalmazta a gyermekeiket és az óvónőket is.

A polgármester azt is közölte, noha jogosnak tartja a szülői elégedetlenséget, mégis úgy véli, csupán arról van szó, hogy az intézmény vezetője mégsem vonul nyugdíjba, ez pedig van, akiknek nem tetszik, ezért került nyilvánosságra a gyermekbántalmazási ügy.

Miután a műsorvezető sem értette, hogy a gyermekbántalmazás és az óvodavezetői választás között milyen összefüggés van, László Imre gyorsan kifejtette,

új csapatot szerettek volna formálni az óvoda munkatársai, és a jelenlegi vezető akadályt jelentett.

Az sem derült ki a műsorból, hogy egy óvodai gyermekbántalmazás és a szülők segélykiáltása hogyan kapcsolódik az intézmény belső életéhez, Újbuda polgármestere kijelentette,

egy politikai lejárató akciónak tulajdonítja az ügyet.

A DK-s polgármester szerint a gyermekbántalmazási ügy csupán egy politikai lejárató akció (Fotó: Újbuda Televízió)

Felelősségvállalás helyett áldozathibáztatás

A DK-s polgármester állításai nyomán a Magyar Nemzet megkereste az ügyben érintett szülőket, akik elmondták, nem igazán értik, hogyan jutott erre a következtetésre László Imre.

– Polgármester úr azt kérdezi, miért most került nyilvánosságra ez az ügy, miközben 2023 óta jelen van ez a probléma, mi, szülők is pont erre vagyunk kíváncsiak, 2023 óta miért nem történt semmi? Miért nem tett semmilyen érdemi lépést az óvoda vezetője a csitítgatásunkon túl, miután folyamatosan segítséget kértünk? – reagált az egyik szülő, akinek gyermekét rendszeresen bántalmazta az erőszakos kisfiú.

Az édesapa hozzáteszi, a XI. kerület önkormányzata számára a felelősségvállalás és az ügy érdemi kivizsgálása helyett fontosabb az áldozathibáztatás és önmaguk azonnali felmentése a felelősség alól, igyekeznek elbagatellizálni az ügy súlyosságát és politikai színtérre terelni.

– Nem túl etikus dolog ez egy polgármestertől, aki egy ilyen súlyos ügy kapcsán nem kereste fel – még közvetett úton sem – a szülőket, azokat a szülőket, akik ennek a történetnek az elszenvedői. Azoknak a gyerekeknek a szüleit, akiknek a gyermekeit fojtogatták, akiknek a krónikus stressz miatt most pszichológia segítségre van szükségük. De arra persze volt ideje, hogy elmenjen a kerületi televízióba és elmondja a saját védőbeszédét és az egyébként teljesen abszurd teóriáját – vélte.

Nagyon szomorú, hogy a kerület DK-s vezetése a segélykiáltásokat csak akkor hallja meg, ha politikai létét érzi veszélyeztetve, és egy másfél éve zajló folyamat legutolsó állomását úgy próbálja most beállítani, mint egy semmiből jövő támadást

– sorolta egy másik szülő.

Van, aki továbbra is azt állítja, túloznak a szülők

Noha a rendőrség nyomozást indított az ügy kapcsán, még mindig akadnak olyanok, akik szerint a szülők és a gyermekek beszámolói túlzóak, mi több, nem igazak. Erről maga a XI. kerületi önkormányzat számolt be a testületi ülésén, ahol azt is közölték, az újbudai óvodában történt gyermekbántalmazás kapcsán érkezett hozzájuk egy másik beadvány is, amelyet több szülő is aláírt.

A dokumentum írója, Magyar Erika közli, ugyan nem az érintett óvodai csoportba jár a gyermeke, és a konkrét eset részleteit sem ismeri, de rombolónak tartja a szülők beszámolóit, és nehezére esett olvasni az erről íródott cikket.

A dokumentum pedig mondhatni kapóra jött, mert a DK-s önkormányzat erre hivatkozva, végül újabb öt évre kinevezte az óvoda jelenlegi vezetőjét.

A beadványt megfogalmazó, egyébként mediátorként dolgozó szakembert megkereste a Magyar Nemzet, arra voltunk kíváncsiak: mennyire tartja etikusnak, hogy az ügy pontos ismerete nélkül foglalt állást és tett nyilatkozatot egy olyan téma kapcsán, amelyben már büntetőeljárás zajlik; és bár mediátorként dolgozik, miért nem tartotta fontosnak, hogy felkeresse a nyilatkozat tétele előtt a gyermekbántalmazásban érintett szülőket? Amint a kérdéseinkre válasz érkezik, frissítjük a cikkünket.

A baloldal idejébe nem fér bele a gyerekek védelme

– Sajnálatosnak és borzasztóan rossz megközelítésnek tartom, hogy a polgármester politikai hecckampánynak ítéli több száz újbudai gyermek és szülő mindennapos problémáját és küzdelmét. Azért pedig különösen elítélem, amiért egy két évvel ezelőtt lezárt ügyként próbálja ezt beállítani, miközben a probléma az elmúlt két évben folyamatosan jelen volt, csak azt nem kezelték megfelelően – reagált a DK-s polgármester véleményére Szabó László. A Fidesz XI. kerületi képviselője az érintett szülőkkel is felvette a kapcsolatot, miután megtudta, hogy a baloldali vezetés magukra hagyta őket.

– Amikor a kétségbeesett szülőkkel személyesen találkoztam, számomra teljesen egyértelművé vált, hogy itt nagy probléma van, a baloldali városvezetés idejébe viszont már nem fért bele, hogy meghallgassa a történetüket, pedig a polgármesteren kívül négy alpolgármestere is van a kerületnek, úgy tűnik teljesen feleslegesen – jegyezte meg a képviselő.

– Annak idején, a kerület fideszes vezetése alatt elindult Újbudán egy óvodai fejlesztés: a gyermekek lelki egészségének érdekében kialakítottak egy óvodapszichológusi hálózatot, bevezettek gyógytestnevelés-órákat és az SNI-s gyermekekre is kiemelt figyelem jutott – emlékeztetett Balogh Péter. A XI. kerületi képviselő szerint ez a folyamat viszont 2019 óta stagnál.

– Hiába vannak meg a lehetőségei a kerület vezetésének, mint fenntartó, hogy ezeket a problémákat időben észleljék, és megfelelően kezeljék, úgy tűnik, ha gond van, könnyebb a végsőkig tagadni, ahelyett hogy segítő kezet nyújtanának – vélte. Balogh Péter arra is kitért,