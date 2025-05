Ukrán lejáratókampány: a bukott vezérkari főnök a magyar szál

Jól látható Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök érintettsége a hazánkat célzó ukrán lejáratókampányban – fogalmazott a honvédelmi miniszter az Országgyűlés hétfői ülésén. Szalay-Bobrovniczky Kristóf napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy az elmúlt hetekben példátlan lejárató kampányt kezdeményezett a nem NATO- és nem uniós tagállam Ukrajna, úgy, hogy közben követeli mind a NATO-tagságot, mind a mielőbbi felvételét az Európai Unióba, ráadásul mindenkit megelőzve, anélkül, hogy erre készen állna.

– Ennek a dezinformációs kampánynak köze van a Voks 2025-höz, vagyis ahhoz, akarják-e a magyarok Ukrajna csatlakozását az unióhoz.

Ez a lejáratókampány célzott és időzített volt, előkészített, politikai megrendelésre történt, titkosszolgálati elemekkel tűzdelve.

Célja az volt, hogy magyar kormány nemzetközi tekintélyét megkárosítsa – fogalmazott a miniszter, kiemelve, ebben a lejárató akcióban az elkövetőknek magyarországi szövetségese is van, mégpedig a Tisza Párt fő aktivistája – hangsúlyozta a tárca vezetője.

Fotó: Polyák Attila

Felidézte, május 8-án

a Tisza elnöke, egy lopott és manipulált hangfelvétellel megtámadta a Magyar Honvédséget és a haderőfejlesztési programot, mire Ukrajna másnap megkezdte a lejárató kampányt.

– Jól látható, hogy a bukott vezérkari főnök a magyar szál. Ruszin-Szendi Romulusz felmentésében a nyilvánvaló Ukrajna-pártisága is szerepet játszott, ami már akkor fel-felbukkant, magatartásáért már akkor írásban figyelmeztette a honvédelmi a miniszter – emelte ki Szalay-Bobrovniczky, aki úgy folytatta, ezután a politikába menekült, ahol többször is tett olyan nyilatkozatot, hogy ukrán telefonszámai vannak, úgy tűnik, ezeket elő is vette – mondta a miniszter.