Vége a liberalizmusnak, ez jön helyette + videó

– Ha meg kellene mondani, hogy mi ugrik be a elsőre a nyugati világ jelenlegi szellemi és politikai állapotáról, akkor a Majmok bolygója című film zárójelenete lenne – mondta Békés Márton, a XXI. Század Intézet igazgatója a Mindig péntek sorozat Mi jön a liberalizmus után? elnevezésű videójában. A Nemzeti maximum szerzője úgy folytatta: zavarba ejtő felismerés, hogy a filmben látható rozsdamarta amerikai szabadságszobor látképe ikonikusan fejezi ki azt, hogy valami egyszer és mindenkorra visszavonhatatlanul véget ért.

Békés Márton történész, a XXI. Század Intézet igazgatója (Fotó: Ladóczki Balázs)

A szabadságszobor a liberális demokrácia amerikai öntőformáját is eszünkbe juttatja, mivel hasonló érzésünk lehet, ha napjaink korszellemét faggatjuk, ma ugyanis a liberalizmus után élünk. Olyan kifejezések ötlenek fel bennünk, mint az antiliberalizmus vagy az illiberalizmus, újabban pedig a posztliberalizmus, amelyek mind azt fejezik ki, hogy a liberalizmust magunk mögött hagytuk, vége van

– mutatott rá.

Békés Márton idézte Ivan Krastev bolgár politológust, aki szerint Közép- és Kelet Európában az emberek az Európai Unióban tapasztalható liberális demokráciából kiábrándultak, ezért itt illiberális populista forradalom zajlik, ami át fog terjedni a Nyugatra is. Az igazgató leszögezte: Krastevnek igaza lett, a jobboldali populizmus sikerének kulcsa az volt, hogy a liberális demokráciát nemcsak a demokrácia oldaláról támadja, hanem liberális összetevőjében is, azaz teljes körű alternatívát kínál vele szemben. Hozzátette, az amerikai Trump második elnöki ciklusa mellett Európában több jobboldali populista párt is hatalomra került, például Hollandiában, Olaszországban vagy Szlovákiában, de Krastev igazát Magyarország bizonyítja a legjobban, hiszen nálunk a nemzeti demokratikus erő 2010 óta négyszer szerzett kétharmados felhatalmazást.

