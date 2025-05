Nem érkezett meg a Voks 2025 szavazólapja? Mutatjuk a megoldást + videó

Rejtélyes módon eltűnt a szavazólapja, netán meg sem érkezett? Számos bejelentés jutott el az elmúlt időszakban a kormányhoz, miszerint sokan nem kapják meg a Voks 2025 szavazólapjait.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, már Kubatov Gábor, a Fidesz ügyvezető alelnöke is felhívta a problémára a figyelmet, azt mondta: „nem tudom, hogy kell csinálni, nem tudom, mit kell tenni, de valami megoldást kell találnunk erre”. A kormány már lépett is az ügyben: annak közösségi oldalán videóüzenetben Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára bejelentette:

– Tekintettel a beérkezett panaszok nagy számára, a kormány úgy döntött, létrehoz egy e-mail-címet és egy ingyenesen hívható telefonszámot, ahol ezeket a panaszokat jelezni tudják.

E-mailben a [email protected] e-mail-címre küldjön üzenetet, vagy telefonáljon az 1818-as ingyenes zöld számra, és ott kollégáink regisztrálják a panaszát. Ukrajna EU-tagsága egy mindannyiunkat érintő, nagy jelentőségű kérdés. Ne hagyjuk, hogy megakadályozzák, hogy részt vegyünk a szavazáson! – hangoztatta.

Mindenkinek számít a szavazata

Mint ismert, már tart a véleménynyilvánító szavazás Ukrajna uniós csatlakozásáról. A szavazólapokat minden érintetthez eljuttatja a Magyar Posta május végéig. A véleménynyilvánító szavazás célja, hogy a választók döntsenek: szeretnék-e, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz. A kormány ebben a fontos kérdésben kéri ki a magyar emberek véleményét, hogy az eredmények alapján foglaljon állást az Európai Unió testületei előtt.

Az Ukrajna EU-tagságáról szóló véleménynyilvánító szavazás kampányplakátja (Forrás: Magyar Nemzet)

Emlékezetes, Orbán Viktor március 15-én meghirdette 12 pontját, amelyben Ukrajna uniós csatlakozása is helyet kapott: „Uniót, de Ukrajna nélkül.” Még előtte, március 6-án rendkívüli csúcstalálkozót tartottak Brüsszelben, amelynek középpontjában Ukrajna EU-csatlakozása és Európa védelmi stratégiája állt. Orbán Viktor a tanácskozás után kifejtette aggályait Ukrajna esetleges EU-tagságával kapcsolatban, szerinte

a csatlakozás komoly gazdasági és biztonsági kockázatokkal járna Magyarország számára mind politikai, mind gazdasági szempontból.

A kormány ezért döntött úgy, hogy véleménynyilvánító szavazást indít Ukrajna uniós csatlakozásáról. A választópolgároknak egy szavazólapot postáznak, amelyen

egyetlen kérdés szerepel: „Támogatja-e ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen? Igen vagy nem?”

Szavazni ugyanúgy lehet, ahogy egy országgyűlési választáson, az igen vagy a nem válasz fölötti körbe írt X-szel. A szavazólap alapanyaga biztonsági papír – nem fénymásolható, nem sokszorosítható. A szavazólapot ingyenes válaszborítékban lehet visszaküldeni a kormánynak. A szavazatokat közjegyző jelenlétében összesítik.